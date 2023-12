Cidade do Natal recebe famílias da comunidade Vitória para programação especial

A Cidade do Natal abriu as portas mais cedo nesta quinta-feira (28), para receber 25 famílias da Comunidade Vitória, localizada no Jardim Noroeste, para uma programação especial. No local, aberto às 16h, pais e crianças se divertiram com as brincadeiras e o encanto do Natal.

Moradora da comunidade, Vandarleges dos Reis, conta que estava ansiosa pelo passeio, mas foi surpreendida com a beleza da Cidade do Natal. "Esse dia está sendo muito maravilhoso e especial para nós e nossas crianças, porque a gente jamais esperou que isso ia acontecer, né? E eles estão muito felizes e a gente também. É diferente, o lugar está maravilhoso, perfeito. Parece que é um filme, que a gente estava entrando dentro do filme, quando a gente entra na casinha do Papai Noel mesmo. Eu não achei que era tão bonito".

Durante o passeio, as famílias ganharam brinquedos, panetones e lanches, pelas mãos do Papai Noel. Antes de ir embora, também não perderam a oportunidade de brincar na roda gigante e passear pelo City Tour.

"Está o máximo. As crianças ganharam presente do Papai Noel, visitou o Papai Noel, ganhou panetone, andamos na roda gigante. Muito divertido hoje o dia. Fora que a Cidade está muito linda, acho que foi um dos anos que estava mais decorada. É muito importante resgatar essa emoção de final de ano, de Natal, que as vezes a gente deixa de lado e aqui na Cidade é impossível", relata Eliane Rodrigues da Silva.

A programação do "Natal de CG é Tamanho Família" continua na Cidade do Natal até o dia 7 de janeiro de 2024, recheada de apresentações e atividades para todas as idades. A abertura do local é às 17h30 com encerramento das atividades às 22h.

As programações são divulgadas diariamente. Nesta sexta-feira (29), a programação é aberta pela Companhia de Teatro Chico Maria às 18h. Em seguida, às 19h30, quem comanda a animação é o cantor Betynho Show.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h.

Localizada nos Altos da Afonso Pena, a Cidade do Natal está toda decorada, com Presépio, Árvore Iluminada, incrível Praça de Alimentação e a Casa do Papai Noel. Além da famosa Parada Natalina, as famílias podem aproveitar a roda-gigante, os brinquedos infláveis, pula-pula, pista de corrida e outras brincadeiras. A programação ainda tem o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas, às 18, 19 e 20 horas.

Na Praça de Alimentação, a população terá à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Algumas lanchonetes e restaurantes que estão nesta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D'Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS