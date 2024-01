Cidade do Natal terá últimos dias de programação; ainda dá tempo de prestigiar

A Cidade do Natal está em sua última semana de programação especial e quem ainda não foi ao espaço localizado na Vila Morena, altos da Avenida Afonso Pena, ainda tem oportunidade de prestigiar. Ao longo do mês de dezembro, o local foi aberto para toda a população com atrações e brinquedos de graça, além do desfile da Parada Natalina, com toda a magia do período.

A Cidade do Natal terá o seu encerramento no próximo domingo, dia 7 e janeiro. No decorrer dos 30 dias de abertura, a criançada aproveitou muito e brincou nos brinquedos infláveis, Roda-gigante e Casa do Papai Noel.

O local ainda teve abertura especial para atender crianças com deficiência e os pais e responsáveis elogiaram a organização da Prefeitura de Campo Grande pela disponibilidade em abrir o local em horário especial, evitando filas e aglomerações, que podem gerar certa agitação nas crianças.

As comemorações do "Natal de CG é Tamanho Família" são preparadas com programações musicais, apresentações e atrativos. A Cidade do Natal está toda decorada, com Presépio, Árvore Iluminada, incrível Praça de Alimentação e a Casa do Papai Noel.

A programação do Natal deste ano conta com o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas.

Na Praça de Alimentação, a população tem a disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Algumas lanchonetes e restaurantes que estão nesta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D'Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.

A Cidade do Natal vai funcionar até dia 7 de janeiro das 17h30 às 22h. A Parada Natalina acontece às 21 horas.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS