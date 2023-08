Com descontos em supermercados, 20ª Semana do Pescado começa na Capital

A Semana do Pescado, voltada para o incentido ao consumo de carne de pescado em todo o país, terá evento de abertura no plenário da Assembleia Legislativa de MS, às 10h da 6ª.feira (1.set.2023).

O consumo de peixe no Brasil cresceu desde o início da Semana do Pescado, em 2004. Desde a primeira edição, o evento criado pelo Ministério da Pesca e, que atualmente está sob a organização do próprio setor produtivo, viu aumentar o consumo de 6,5 quilos por habitante ao ano para 10 quilos por habitante/ano – um aumento de 65%.

E a ideia é exatamente essa. A Semana do Pescado, a ser realizada em todo o país no período de 1º a 15 de setembro, objetiva tornar o consumo da carne de pescado uma prática cotidiana do brasileiro, bem como estimular o consumo de produtos da pesca e da aquicultura, atividades que envolvem milhares de pessoas em todo o Brasil.

Na Capital, a iniciativa terá uma programação extensa que vai desde descontos em supermercados, bares, restaurantes até palestras e encontros de negócios do setor produtivo. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), é parceira do evento que já é considerado a “segunda quaresma” para os produtores de pescado.

“A ação busca tornar o consumo de pescado algo ainda mais presente no dia a dia do brasileiro, uma vez que é um alimento de grande importância nutricional. Nós, enquanto uma Secretaria que fomenta as iniciativas de desenvolvimento econômico estamos juntos nesta ação que impulsiona o setor produtivo e leva mais saúde para toda a população”, diz o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

AUMENTO DE ATÉ 50% NAS VENDAS

Durante a campanha, a previsão é um aumento de até 50% nas vendas. Com suporte de entidades parceiras, além de empresas atuando em duas pontas: na oferta (setor produtivo) e na venda (junto ao consumidor final), os organizadores da Semana do Pescado buscam atingir todo o território nacional.

De acordo com o superintendente da pesca e aquicultura de Mato Grosso do Sul, Júlio ‘Buguelo’, que assumiu a pasta em abril deste ano, a Semana do Pescado é uma das iniciativas mais expressivas do calendário estadual quando o assunto é setor produtivo.

“Temos uma diversidade de produtos, entre os frescos, congelados e até os processados, que estão à disposição do consumidor em peixarias espalhadas por toda nossa Capital campo-grandense, por exemplo, além das redes de mercado que trabalham com a carne do pescado que vem de inúmeras partes do País”, pontua e complementa: nosso foco é na boa qualidade e sustentabilidade dos produtos, sem esquecer dos incentivos, estes essenciais para que o produtor tenha boas condições para produzir, independente da sua escala”.

Outro ponto-chave dos organizadores é ampliar a informação sobre as espécies e as origens dos produtos, com foco na boa qualidade e sustentabilidade destes. A ideia é apresentar as inúmeras possibilidades de espécies provenientes da pesca e aquicultura, além da diversidade de produtos frescos, congelados e processados que estão disponíveis. A proposta busca ainda desmistificar que o pescado é um produto de difícil preparo, limpeza e armazenamento, bem como, que o consumo deve estar atrelado somente a datas especiais.

“Nossos restaurantes servem, semanalmente, peixe em seus cardápios com o intuito de diversificar as refeições e promover uma alimentação saudável, por um preço justo para o consumidor final. A Semana do Pescado vem reforçar essa atuação que, para o Sesc, já está intrínseca: de permitir acesso a produtos de qualidade, valorizando fornecedores locais, com a finalidade de promover saúde”, ressaltou Regina Ferro, diretora regional do Sesc MS.

EXPORTAÇÕES

O pescado apresenta-se também como um dos produtos de origem animal com elevado crescimento mundial e brasileiro em relação à sua produção e consumo. Para se ter uma ideia, Mato Grosso do Sul responde por 1,34% da receita brasileira com exportações de carne de tilápia e ocupa o 4° lugar no ranking nacional das exportações da carne.

Se considerarmos que o agronegócio de Mato Grosso do Sul exportou US$ 5,12 bilhões no período e o resultado é 27,74% maior que o valor de igual período de 2022 em que a receita havia sido de US$ 4,01 bilhões, o pescado tem muito espaço para crescer. A participação do agronegócio representa 96,18% em relação a tudo que o estado exportou no período.