Com objetos recicláveis, alunos da Reme criam brinquedos em projeto sobre a América Latina

Alunos do 5º ano da Escola Municipal Elpídio Reis, localizada no Bairro Mato do Jacinto, em Campo Grande, desenvolveram um projeto com objetos recicláveis sobre a América Latina e os gêneros. A proposta, inclusive, rendeu uma premiação nacional para a professora de Artes da unidade, Ana Carolina Sandim. Intitulado de "Territórios: América Latina e Gênero", o projeto foi criado pela professora e desenvolvido com os estudantes durante o ano letivo de 2022.

A professora conta que o projeto nasceu do mestrado e a proposta era fazer uma intervenção com os alunos. "Pesquisei com os alunos quais eram os brinquedos que a gente pudesse fazer para que todos, tanto meninos quanto meninas, pudessem brincar. Os alunos trouxeram os materiais, como tampa de garrafa, rolo de papel higiênico, papelão, para a confecção".

A professora afirmou ainda que para os alunos entenderem o contexto da América Latina, foi preciso trabalhar os mapas e a cartografia. "Muitos não sabiam o que era América Latina e nem se reconheciam como latino-americanos. O primeiro momento foi trazer qual cultura eles tinham dentro de casa. A ideia dos objetos era construir algo que eles pudessem brincar, independente do gênero".

Antes da produção dos objetos, foram confeccionados mapas invertidos, baseado na obra de Torres Garcia. "Eles fizeram os desenhos individuais e depois se uniram em grupos e pintaram o mapa. Aproveitei o referencial da Semed que contempla a arte latino-americana para desenvolver o projeto".

Os objetos produzidos com materiais recicláveis vão desde fogão até uma cafeteira, foguete e um tabuleiro de dama. A imaginação partiu dos 42 alunos que estiveram no projeto da professora.

Gabriel Bandeira Rodrigues, de 11 anos, gosta de jogar dama, sugeriu à professora para fazer um tabuleiro e pesquisou na internet como fazer. "Precisei de tinta, papelão e tampinhas de garrafa. A parte mais difícil foi acertar a medida do tabuleiro. Fiz em uma noite, foi muito legal".

Ammy Isabelle Vitório Delalibera, de 12 anos, produziu um robô. "Usei uma caixa de sabão, rolo de papel higiênico e tampa de garrafa. Foi muito legal produzir com minhas próprias mãos".

Já Beatriz Paniago Freitas, de 11 anos, fez uma cafeteira. "Todo mundo toma café, e eu pensei em como poderia fazer uma cafeteira. Usei uma caixa de papelão, uma garrafa pet e uma tampa que achei jogada que serviu para o tubo da cafeteira".

Entretanto, os três alunos foram unânimes ao falar que gostaram da produção do painel invertido. "A gente aprendeu sobre cultura, sobre América Latina e foi muito interessante".

Premiação nacional

A professora Ana Carolina inscreveu o projeto no Prêmio Arte na Escola Cidadã em maio deste ano. Em setembro, saiu a premiação. "Esta é a 25ª edição do prêmio e a primeira vez que uma professora de Mato Grosso do Sul é premiada".

O Prêmio Arte na Escola Cidadã é o maior prêmio de arte-educação do Brasil, voltado exclusivamente para professores de Arte.

Para identificar projetos transformadores no ensino de Artes, o Prêmio faz um mapeamento de trabalhos desenvolvidos em escolas das cinco regiões do país.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS