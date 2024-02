Com pavimentação e drenagem concluída, moradores da Rua dos Gonçalves comemoram

Com a drenagem e pavimentação da Rua dos Gonçalves, Bairro Botafogo, concluída no mês de janeiro, moradores comemoram a nova realidade. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) realizou as obras no trecho de 1,6 km entre as ruas Ana Luiza de Souza e Eva Peron, levando tranquilidade e valorização da região.

Conforme alguns moradores, em época de chuvas a via ficava intransitável e após o início das obras em agosto de 2023, a realidade mudou para melhor.

A prefeita Adriane Lopes esteve no local e foi bem recebida pelos moradores, que louvaram as obras da Prefeitura. "Nós fizemos o compromisso de atender a solicitação dos moradores e agora essas pessoas tem mais qualidade de vida, melhor acesso e valorização de seus imóveis".

O secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, pontua que a reivindicação começou a se concretizar ao longo dos meses após a ordem de serviços. "A obra beneficia diretamente quem mora ou utiliza a Rua dos Gonçalves, mas vai ajudar também a amenizar o problema dos alagamentos da Avenida Guaicurus", comenta.

Milton Bento dos Santos, de 54 anos, é soldador autônomo e mora há 10 anos na Rua dos Gonçalves, a uma quadra da Avenida Guaicurus. Agora, quando fala da situação de onde mora, é só alegria. "Estamos contentes com a obra. Ficou nota dez, pois nos livramos do barro e para chegar em casa está tudo mais tranquilo. Com o asfalto até a clientela aumentou".

A presidente da Associação de Moradores do Jardim Botafogo, Jucilene Sorrilha, diz que o asfalto na porta de casa é um sonho realizado. "Há 15 anos lideranças e comunidade lutaram por essa pavimentação da Rua dos Gonçalves. Temos orgulho de poder participar com a comunidade para a concretização desse sonho. Melhorou muito nosso dia a dia".

Emocionada, Maria Fátima Bueno, 65 anos, que mora há mais de 30 anos no bairro, diz que a obra mudou a vida dos cidadãos que trafegam por ali. "Fiquei muito feliz e agradeci a Deus por colocar uma gestão que atende as pessoas. Isso é um sonho a ser realizado. Eu moro há décadas aqui e agora vejo que meu bairro está evoluindo", disse.

A Rua dos Gonçalves começa na Rua da Divisão, principal caminho para quem segue da região do Los Angeles no sentido da Avenida Manoel da Costa Lima, passando pelo Bairro Parati. Com a pavimentação, cria-se uma nova opção e com isso haverá melhorias no trânsito na Rua da Divisão, nos horários de pico. A Rua Eva Perón, já asfaltada, faz a ligação dessa via com o Bairro Pioneiros, Jardim Morenão, Roselândia, Monte Alegre e Porto Galo.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS