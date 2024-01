Prefeita empossa 40 novos conselheiros tutelares em Campo Grande

A prefeitura de Campo Grande empossou nesta 4ª feira (10.jan.24), 40 membros dos Conselhos Tutelares para o período de 2024 a 2027, representando um aumento de 60% no efetivo e beneficiando três regiões. Os conselheiros foram escolhidos por votação pública em outubro e três novos conselhos serão instalados nos próximos 90 dias, oferecendo espaço para os novos membros. A prefeita Adriane Lopes anunciou a novidade em uma reunião emocionante com os conselheiros eleitos e o CMCDA.

"Os 15 novos conselheiros começam a atuar imediatamente nessas regiões, mas alocados dentro dos cinco conselhos ou em escolas próximas onde há necessidade. Desde o mês passado nós já estávamos vendo a possibilidade de abrir esses três novos conselhos e eles devem estar prontos em 90 dias, visando a garantia dos direitos das crianças e adolescentes da nossa cidade", pontuou Adriane.

Para o presidente da Associação de Conselheiros Tutelares de Mato Grosso do Sul, Adriano Vargas, a posse dos 40 conselheiros e anúncio da inauguração de mais três Conselhos é um avanço na proteção da criança e do adolescente. "Com isso nós temos um aumento de 60% no efetivo de conselheiros tutelares à disposição das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Com certeza é um avanço para todos na nossa Capital", disse Vargas, que foi reeleito para o novo mandato.

Maria Suenia de Lima Romeiro, de 45 anos, foi empossada e destaca que já trabalha com a população há alguns anos. Feliz com a posse, ela pontua que fará o melhor para realizar o atendimento às crianças e adolescentes. "Eu já fui presidente de bairro, já fui presidente do Instituto Mirim e sempre fiz um trabalho social na comunidade. E com a graça de Deus, vamos fazer um bom trabalho pelas nossas crianças."

Larissa Abdo Corrêa, de 25 anos, é psicóloga e tem especialização em psicologia jurídica e sistemas de garantias de direitos da criança e do adolescente Ela destaca que sua formação vai auxiliar nos trabalhos como conselheira. "Ser conselheira para mim sempre foi um propósito de vida. É uma missão e quero desenvolver um trabalho na prevenção da violação de direitos, da violência e não ficar só trabalhando na emergência, mas na prevenção. Quero fazer um trabalho com a família e com a comunidade".

Daniel Castro Lima, de 42 anos, é enfermeiro e atua há anos na área da saúde. Ele cita que com a experiência de atendimento humanizado às crianças e adolescentes, o trabalho como conselheiro será mais fácil. "Estou no primeiro mandato e foi muito motivador ser eleito e agora empossado nós podemos proporcionar às crianças e adolescentes a garantia dos direitos. Vamos reforçar esse time que já faz esse trabalho maravilhoso. Minha área de atuação é a saúde e tenho uma bagagem boa para ter a segurança na atuação da função."

A prefeita Adriane Lopes destacou que trabalhar com parcerias e diálogos certos traz a resolutividade de demandas da sociedade e tem como resultado um melhor serviço público. Para ela, a função dos conselheiros é essencial para o futuro das crianças e dos adolescentes.

"Vejo a função do conselheiro tutelar como uma missão de proteção. Estarei empenhada para caminhar junto com vocês para podermos avançar em nossa cidade em todas as esferas de atuação. E destaco que aumentar a rede de proteção é fundamental para essa garantia de proteção. A pauta 'crianças e adolescentes' é prioridade na nossa gestão e deve ser prioridade de todos. Precisamos de prevenção e o papel dos conselheiros é fundamental."

O vice-presidente do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Campo Grande), Márcio Benites,destaca que o pleito não foi fácil, mas que termina de maneira grandiosa com a "coroação"dos 40 conselheiros."Nossas crianças vão estar bem cuidadas com todos os nossos conselheiros. Não é uma área fácil, mas é muito gratificante. Desejo boa sorte a todos vocês".

O Promotor de Justiça, Nicolau Junior, salientou que os empossados devem colocar acima de tudo o cuidado às crianças, deixando lado crenças pessoais e ideológicas. "Quero destacar a importância do trabalho dos conselheiros e dizer que o direito da criança e do adolescente devem sempre estar em primeiro lugar".

Os Conselheiros Tutelares eleitos exercerão mandato de 4 (quatro) anos, no período de 10 de janeiro de 2024, até 10 de janeiro de 2028. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

Os decretos com as nomeações dos 40 conselheiros tutelares estão publicados na edição nº 7.345 do Diogrande.