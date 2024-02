Com recorde de público, Carnaval 2024 na Capital é o maior de todos os tempos

Tanto o carnaval de rua com os blocos, como o desfile das escolas de samba de Campo Grande, levaram uma multidão à folia nos últimos cinco dias. Os eventos que contaram com a co-realização da Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), reuniram ao todo mais de 80 mil foliões na Esplanada Ferroviária e na Praça do Papa.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, o sucesso do Carnaval 2024 se deve a diversos fatores, entre eles, a organização, planejamento e cuidado com o público. "Foi uma festa totalmente planejada que contou com a participação ativa de diversas secretarias e órgãos governamentais, cada um desenvolvendo seu trabalho de maneira cuidadosa. Para serem realizados eventos nestas proporções é muito importante que tenhamos uma equipe responsável e atenta e, trabalhando dessa forma, conseguimos entregar para Campo Grande o maior Carnaval de todos os tempos".

Sem ocorrências graves, além de grandioso, o Carnaval foi tranquilo. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul garantiu a integridade dos foliões e do patrimônio histórico no complexo da Esplanada com 600 policiais diariamente e a Guarda Civil Metropolitana, assegurou a ordem no desfile das escolas de samba, com 60 guardas externos e internos por noite.

Além da segurança, os foliões puderam contar com os cuidados de equipes de saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Doze profissionais trabalharam diariamente garantindo assistência, atendimentos de urgência e serviço de prevenção a ISTs, com a distribuição de preservativos. A Cruz Vermelha também esteve presente com voluntários prestando os primeiros socorros a quem necessitasse.

Proteção a crianças e adolescentes

Com a Campanha "Pule, Brinque e Cuide", a Secretaria Municipal de Assistência Social (Sas) levou sete equipes formadas por mais de 20 profissionais dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), com apoio de equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS).

Utilizando materiais informativos/educativos, os profissionais orientavam foliões e comerciantes ambulantes quanto aos canais de denúncia e quanto a situações que configurassem crime contra crianças e adolescentes. Em 2023 foram registrados duas ocorrências de trabalho infantil, enquanto neste ano, não houve nenhuma ocorrência.

"O trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos tem sido exitoso, com a significativa queda no número de crianças e adolescentes encontrados em situação de Trabalho Infantil, em contrapartida, aos anos anteriores", afirmou José Mário Antunes, secretário municipal de Assistência Social.

Ambulantes

Os 60 ambulantes cadastrados pela Sectur que estavam autorizados a trabalharem na praça de alimentação montada na Esplanada, elogiaram a organização. "Nós só temos a agradecer a oportunidade de participar de mais um Carnaval. Fomos muito bem assistidos pela Prefeitura e pela força policial. Tivemos apoio e segurança para que tudo fosse divertido, pois este é o sinônimo dessa festa", afirmaram Ingrid Kalil e Diego McKenna, proprietários de um trailer de cachorro-quente.

Público

Quem faz a festa acontecer, garante que o Carnaval de Campo Grande é organizado e animado. "Eu vim de Bauru e é a segunda vez que curto o Carnaval por aqui. Agora me sinto mais familiarizada. Participava muito das festividades na minha terra e se não tivesse celebração por aqui, ficaria chateada. Estou emocionada! Vi um Carnaval lindo, lotado e estar aqui com a minha família, em segurança, curtindo essa festa gratuita, não tem preço", afirmou Helena Carolina Camargo.

Criança também curte a festa mais popular do país. Ravi, de 1 aninho e Tamires, de 10, curtiram o Carnaval com a vovó Ivone André do Nascimento. "O Carnaval é muito maravilhoso. O meu sonho é um dia poder desfilar nessa avenida também", afirmou Tamires.

Acompanhando uma das noites dos desfiles das escolas de samba, Thabata da Silva mandou um recado àqueles que ainda não conhecem o Carnaval da Capital. "Quem não conhece o nosso carnaval está perdendo tempo. Isso aqui é bom demais. Eu já conhecia o carnaval dos blocos, mas nunca havia vindo ao desfile e estou encantada. As arquibancadas lotadas, pessoas bonitas, muitas famílias. É lindo demais de ver!".

Enterro dos Ossos

E quem quer esticar um pouquinho mais na folia, pode ficar despreocupado. Na sexta-feira (16), acontece a Noite das Campeãs, a partir das 19h no Armazém Cultural, com a presença das escolas de samba premiadas no Carnaval 2024.

Já no sábado (17), os foliões podem contar com o Enterro dos Ossos. O bloco Eita!, realiza seus festejos das 14h às 23h em frente ao bar do Zé Carioca, na rua General Mello e os Forrozeiros MS, fecha as festividades carnavalescas da Esplanada Ferroviária das 16 às 23h.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS