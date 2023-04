Com trégua das chuvas, Prefeitura intensifica operação tapa-buraco nas vias da Capital

Com a trégua das chuvas, as ações de reforço de recuperação das vias de Campo Grande estão a todo vapor, com prioridade na recuperação do pavimento em vias por onde circulam os ônibus do transporte coletivo e as ruas de acesso às regiões mais populosas. Pelo menos 25 bairros vão receber a intervenção de tapa-buraco nesta semana.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, nos períodos chuvosos, além do aumento no número de danos ao pavimento, a execução dos serviços de recuperação fica comprometida devido à impossibilidade de serem feitos com o solo molhado.

Os trabalhos de recuperação devem durar quatro meses e atingir as sete regiões da Capital. Na região do Anhanduizinho, uma das primeiras frentes de serviços, o comerciante e morador do Bairro Jardim Los Angeles, Valdir Silva, acompanhou o trabalho das equipes nessa segunda-feira (3). “Nós sabemos que as chuvas causam transtornos em todo lugar e, principalmente neste período do ano, quando chove mais aqui em Campo Grande. Que bom que o clima está ajudando para que o serviço seja feito sem prejuízo. Esse trabalho do pós é essencial”.

A Sisep ainda reforça que, em paralelo, está sendo elaborado o cadastro de drenagem, um sistema de simulação que vai cadastrar toda a macro e micro drenagem do município, permitindo simular os locais de alagamento, direcionando os projetos de infraestrutura prioritários. “Quando as mudanças climáticas são um gigantesco desafio para todas as cidades, Campo Grande se prepara o futuro no sentido de planejar suas ações prevendo algumas situações”, ressaltou Domingos Sahib Neto, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Além da ação para ampliar os serviços do tapa buracos, a Prefeitura intensificou nesta semana, os serviços de limpeza e manutenção das vias da cidade, com o objetivo de devolver a mobilidade urbana prejudicada pelos buracos no pavimento causados pela intensidade das chuvas e, com isso, o fechamento de algumas vias.

Com o reforço das ações de recuperação será possível ampliar em quase 100% a capacidade do serviço de tapa-buracos. Os trabalhos tiveram início na região do Anhanduizinho, a primeira atendida pelo programa Todos em Ação, lançado no último dia 25 de março, no Bairro Jardim Lageado. Ontem, a Rua Arthur Pereira foi uma das vias onde foram executadas ação de tapa buracos.

Valdir Silva, comerciante, morador do Jardim Los Angeles, lamentou os problemas causados pelas chuvas e disse que considera essencial o trabalho da prefeitura para devolver o bem-estar dos moradores. “A chuva acaba causando transtorno e esse trabalho de recomposição é importante para toda a cidade. Espero que a chuva dê um tempo para que a prefeitura consiga concluir essa força-tarefa, porque entendemos que tapar buraco com água é desperdício de dinheiro”, ponderou o comerciante.

Para a comerciante Bruna Silva Santos, dona de uma casa de espetinhos na Rua Evelina Figueiredo Seligardi, recuperar a mobilidade no bairro vai ser um alento para quem vive e trabalha por lá. “A operação tapa-buracos vai nos ajudar muito, é essencial”.

No período de janeiro a março, Campo Grande foi castigada por chuvas intensas, muito acima das médias esperadas. A Prefeitura entende que trabalhar na recuperação dos danos e preparar a cidade para os próximos períodos chuvosos devem ocorrer simultaneamente. Para tanto, o cadastro de drenagem vai permitir estratégias mais eficientes e assertivas nas ações de infraestrutura urbana.