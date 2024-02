Comece o ano legal, procure a Sala do Empreendedor e regularize seu pequeno negócio

Começar o ano com o pé direito é um bom início para quem quer empreender. Regularizar o negócio não só o coloca em conformidade com a lei, mas também oferece proteção e abre portas para novas oportunidades.

A pequena empreendedora Letícia Vieira do Nascimento, proprietária de uma loja de roupas no Instagram, sabe bem disso. "Eu estou começando e o negócio ainda não é a minha fonte principal de renda, por enquanto trabalho mais nos períodos festivos. Foco minhas vendas nas datas especiais e uso como estratégia as redes sociais mesmo, já que a loja é on-line", explica Letícia.

Com a loja aberta desde o ano passado, ela aproveitou o começo do ano para retirar as guias e ficar em dia com a tributação. Para isso, procurou a Sala do Empreendedor da Prefeitura de Campo Grande na sede da Sidagro, que fica localizada na Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 Chácara Cachoeira.

Assim como ela, outras 3.872 pessoas procuraram as Salas do Empreendedor, das quatro incubadoras municipais, em 2023 para os mais diversos serviços. No local, os cidadãos têm acesso a todas as informações necessárias para a emissão da inscrição municipal e alvará de funcionamento, emissão de certidões de regularidade fiscal e diversos outros serviços que objetivam prestar orientação ou que facilite e agilize a implantação de empreendimentos no Município. Os serviços são gratuitos.

Para a prefeita Adriane Lopes os números mostram que a gestão tem feito sua parte em desburocratizar as iniciativas e facilitar a instalação de pequenos e grandes negócios em Campo Grande. "São quase 4 mil atendimentos realizados, isso reflete o esforço da gestão em apoiar quem quer investir. Temos em um só espaço todo o processo de registro e funcionamento das empresas e abrir um MEI, por exemplo, pode levar apenas cerca de uma hora", salienta a prefeita.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, confirma. Ele revela que Campo Grande atingiu 121.605 empresas ativas em janeiro de 2024, uma alta de 3,30% frente aos 117.722 registrados em janeiro de 2023. "Os números não param de crescer. Se considerarmos março de 2020, início da pandemia, quando a cidade possuía 103.129 empresas constituídas, o crescimento chega a 17,92% , demonstrando a resiliência da economia municipal e o espírito empreendedor do campo-grandense", afirma.

Os benefícios de se formalizar como MEI incluem ainda baixo custo mensal de tributos, emissão de nota fiscal e acesso a direitos previdenciários. Venha se regularizar e começar o ano legal. Procure uma das quatro Sala de Empreendedor. Confira os endereços abaixo:

Sala do Empreendedor da Incubadora Francisco Giordano Neto na própria Sidagro, Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 Chácara Cachoeira. Telefone 4042-0497, Ramal 2430.

Sala do Empreendedor da Incubadora Mário Covas Rua Leandro da Silva Salina, 668, Mário Covas. Telefone 4042-0497, Ramal 2428.

Sala do Empreendedor da Incubadora Norman Edward Hanson CRAS São Conrado, Rua Livino Godói, 777 São Conrado. Telefone 4042-0497, Ramal 2424.

Sala do Empreendedor da Incubadora Zé Pereira Rua Eugênio Peron, 676, Zé Pereira. Telefone 4042-0497, Ramal 2426.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS