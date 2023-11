Comitiva da Prefeitura de Campo Grande acompanha visita a obras da Ponte Bioceância no Paraguai

A comitiva da Prefeitura de Campo Grande visitou as obras da Ponte Bioceânica na cidade paraguaia de Carmelo Peralta, fronteira com Porto Murtinho, na tarde dessa sexta-feira (24). A prefeita Adriane Lopes, empresários e demais autoridades participam da terceira edição da Expedição da Rota Bioceânica.

Ao chegar em Porto Murtinho, os expedicionários foram recepcionados pelo prefeito Nelson Cintra e autoridades. Logo depois, a prefeita Adriane Lopes e a comitiva de Campo Grande seguiram até o Terminal Portuário, onde atravessou de balsa para visitar as obras da Ponte Bioceânica.

A Prefeita da capital esteve com os responsáveis pela obra, e observou o projeto na maquete, além de percorrer trechos da ponte onde as fundações foram finalizadas. "Campo Grande passa a protagonizar esse momento com um novo tempo de desenvolvimento econômico. Estamos nessa expedição exportando a carne de Campo Grande para o Chile e depois traremos o salmão do Chile para Campo Grande, num experimento via rodovia em expedição", disse a prefeita, que percorreu trechos da obra e se reuniu com autoridades paraguaias.

"A ponte que está sendo construída irá mudar a realidade da nossa Cidade, além de toda região central do nosso país. Estamos trabalhando arduamente e o nosso compromisso prioritário é com a população de Campo Grande, com o desenvolvimento econômico da Capital de Mato Grosso do Sul", garantiu a Prefeita.

A chefe do executivo Municipal de Campo Grande foi recebida em Carmelo Peralta pelo intendente do estado, cargo equivalente a Deputado Estadual, Domingo Duarte, do lado paraguaio da Ponte. "A visita da Prefeita de Campo Grande é muito importante para que ela veja de perto a importância da ponte que está sendo construída, justamente apontando vários produtos que podem ser comercializados e transportados por meio do Corredor. Com isso, creio que ela desenvolverá mais projetos na Capital, em prol da Rota Bioceânica", destacou Duarte.

Ponte Bioceânica

A estrutura da ponte é fundamental para viabilizar a Rota Bioceânica rodoviária e ligar o oceano Atlântico ao Pacífico, no Chile, tendo Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, como ponto de saída do Brasil. Segundo engenheiros da obra, a obra está com 40% concluída e está prevista para ser concluída no final de 2025.

A ponte está sendo construída por um consórcio binacional, sob a administração paraguaia da Itaipu. A ordem de serviço da ponte foi dada no dia 13 de dezembro de 2021 pelo governo paraguaio.

Na obra há cerca de 450 trabalhadores, tendo sua construção iniciada em 14 de janeiro de 2021 pelo lado paraguaio. A ponte possui 130 metros de altura, o equivalente a um prédio de 40 andares. O valor estimado do corredor é de US$ 85 milhões e ter uma extensão de 1.294 metros, dividida em três pontos: dois constituirão os viadutos de acesso de ambos os lados, e um corresponderá à parte estaiada, com 632 metros de comprimento, com vão central de 350 metros.

As obras estão sendo feitas pelo Consórcio PYBRA (Tecnoedil SA, Paulitec e Construtora Cidade), sendo o Consórcio PROINTEC o fiscalizador. A gestão da obra está a cargo da UEP-DCyP do Ministério das Obras Públicas e Comunicações (MOPC).

A Rota teve como precursor, há 50 anos, o ex-prefeito de Porto Murtinho Heitor Miranda dos Santos.

Programação de sábado

Neste sábado (25), a Expedição se concentra na construção da ponte sobre o Rio Paraguai, entre Carmelo Peralta e Porto Murtinho, uma infraestrutura essencial para abrir novos caminhos comerciais, especialmente para exportações asiáticas. A prefeita Adriane Lopes confirmou a participação no 4º Foro de Los Territorios Subnacionales Del Corredor Bioceânico Capricornio em agenda oficial na quarta-feira (29) na cidade de Iquique no Chile.

Primeira Carga

O primeiro embarque oficial de mercadorias produzidas em Mato Grosso do Sul foi realizado na última quarta-feira (22), com destino aos portos do Chile por meio da Rota Bioceânica. A ação inédita, inaugura o transporte pelo Corredor Rodoviário Bioceânico e foi realizada pelo frigorífico da Friboi, empresa da JBS, na Capital.

O grupo está enviando 12 toneladas de carne congelada e desossada bovina em um caminhão refrigerado. O encontro dos participantes da III Expedição da RILA com essa carga deve ocorrer em 28 de novembro. No trajeto da Expedição, serão verificadas as condições para a imediata utilização da rodovia e os avanços na área de Aduanas e Autoridades Intervenientes de comércio exterior.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS