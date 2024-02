Concurso para professor da Reme tem mais de 20 mil inscritos; provas acontecem neste domingo

A Prefeitura de Campo Grande realiza as provas do Concurso Público para professores da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (Reme) neste domingo (4). Pela manhã, os candidatos fazem a prova em quatro unidades: UCDB, Uniderp, Escola Estadual Maria Constança De Barros Machado e Escola Estadual Prof. Emygdio Campos Vidal. No período da tarde, os inscritos devem comparecer na UCDB e Uniderp.

O portão abriu às 7h e já havia centenas de candidatos aguardando a entrada em todos os locais de prova. O total de inscritos foi de 20.861 candidatos.

Conforme a coordenadora da comissão do concurso, Marcia Helena Dourado, houve inscrições de pessoas de todos os estados do Brasil. "Os candidatos sempre têm o objetivo de conquistar o cargo efetivo, por isso a procura por concursos é alta. Nós temos vagas para a educação infantil, anos iniciais, língua portuguesa, inglês, matemática, geografia, história, educação física e ciências. Nós sempre fazemos a orientação para que o candidato chegue mais cedo e preparado para fazer a prova sem intercorrências", destaca.

O concurso foi publicado no Diário Oficial (Diogrande) n. 7.299 por meio do edital 01/2023. A carga horária de 20 horas semanais disponibiliza 323 vagas com salário inicial a partir de R$ 3.671,07.

Profissional de educação física, Dalvão Wesley do Nascimento chegou no local de prova minutos antes. "Quero passar para a vaga de professor de educação física e a minha expectativa é a melhor possível. Estou confiante."

A professora Lienai Alves Pereira disse que se preparou muito para o concurso. "Meu coração está a mil, mas me preparei e vou passar em nome do senhor Jesus. Há muitos anos espero por essa oportunidade".

Atenção aos horários

Os portões para os candidatos que fizeram a prova objetiva e redação, no período da manhã, abriram às 07h (horário local) e fecharam às 08h.

Realizaram a prova neste período os profissionais que concorrerão aos cargos de professor educação infantil; professor arte (educ infantil ao ensino fundamental); professor educação física (educ infantil ao ensino fundamental); professor língua inglesa (anos finais do ensino fundamental); professor matemática (anos finais do ensino fundamental); professor geografia (anos finais do ensino fundamental); professor história (anos finais do ensino fundamental) e professor ciências (anos finais do ensino fundamental).

Na tarde deste domingo haverá a aplicação de prova objetiva e redação, com horário de abertura dos portões às 13h30 (horário local) e fechamento às 14h30 para os cargos de professor anos iniciais do ensino fundamental e professor língua portuguesa (anos finais do ensino fundamental);

É de responsabilidade exclusiva do candidato verificar o local e o período de realização da prova objetiva e redação para o cargo que está inscrito no endereço eletrônico www.avalia.org.br. O candidato somente poderá realizar as provas no período disposto nas tabelas descritas no edital.

O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização das provas, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, do seu documento original oficial de identificação com foto e do cartão de informação do candidato impresso através do endereço eletrônico www.avalia.org.br no link: cartão de informação do candidato (horário e local de prova).

Vagas

Dentre o total de vagas há 82 para professor de educação infantil, 120 vagas para professor de ensino fundamental, 84 vagas para professor de arte, 10 vagas para professor de educação física, 5 vagas para professor de língua inglesa, 5 vagas para professor de língua portuguesa, 5 vagas para professor de matemática, 4 vagas para professor de geografia, 4 vagas para professor de história e 4 vagas para professor de ciências. Há percentuais de vagas para candidatos com deficiência, negros e indígenas conforme a legislação brasileira.

Resultados

A divulgação do resultado definitivo da prova objetiva será em 01/03/2024 e o resultado definitivo da redação está previsto para 26/03/2024. Depois haverá a convocação para a prova de títulos e passado todo o processo, a divulgação da homologação do resultado final e classificação está previsto para 30/04/2024.

O concurso é executado pelo Instituto Avalia, com sede em Maringá/PR. Conforme o edital, o concurso público destina-se ao provimento de vagas existentes, sob regime estatutário, no quadro de servidores do Município de Campo Grande e tem prazo de validade de 2 anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Municipal.

A convocação para as vagas informadas será feita conforme a necessidade e a conveniência da Administração Municipal, dentro do prazo de validade do concurso.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS