CONFAM: Prefeita palestra sobre desenvolvimento econômico e tecnológico de Campo Grande

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, participou, no domingo (12.nov.23), da 35ª Convenção da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais do Brasil (CONFAM) em Curitiba (PR).

O evento, que reúne mais de 320 empresárias de todo o Brasil e de outros países, tem como tema "Inovação e Conhecimento para o fortalecimento da Mulher" e acontecerá de 11 a 14 de setembro.

Na convenção, a prefeita destacou o desenvolvimento econômico da capital e as novas oportunidades comerciais que surgem com a Rota Bioceânica e as Rotas de Integração Latino-Americanas (Rilas).

Ela palestrou ao lado da prefeita de Uberaba (MG), Elisa Araújo, e da vice-presidente da Positivo Tecnologia, com mediação de Juliana Karam, no "Painel 1: Inovação e Tecnologia nas Cidades".

Durante sua fala, a prefeita também destacou os índices da Capital, como a menor taxa de desocupação entre as capitais e as mais de duas mil vagas diárias de emprego oferecidas pela Funsat. “Hoje estar aqui representando Campo Grande, a Capital de Mato Grosso do Sul, é um prazer imenso, e poder compartilhar um pouco da nossa gestão. A nossa Capital possui quase um milhão de habitantes e um PIB superior a R$ 30 Bilhões e nós pretendemos avançar ainda mais, a partir do posicionamento geográfico da nossa cidade, com as possibilidades que surgem com as Rilas. O nosso projeto prioritário é o Desenvolvimento Econômico Sustentável. Inauguramos recentemente um Parque Tecnológico, estamos modernizando a gestão municipal, lançando novas ferramentas, e seguimos potencializando o que Campo Grande tem de melhor”, disse a Prefeita.

A convenção contou com a exposição de produtos e serviços das associadas, além do lançamento do Aplicativo BPW Brasil e o NEGOCIOMETRO, uma ferramenta que calcula os negócios realizados durante o encontro.

“É uma oportunidade de conexão, gerar negócios e promover o conhecimento entre empresárias de todo país. Fortalecer o empreendedorismo feminino e movimentar a economia é uma das premissas de nossa organização que conta com 94 anos internacionalmente, e possui status consultivo da ONU [Organização das Nações Unidas] desde 1947”, destacou a presidente da BPW Brasil, Alison Regina Mazza Lubascher.

A CONFAM é uma organização sem fins lucrativos, de utilidade pública e sem credo, com a missão de fomentar, coordenar e orientar dinamicamente o processo de crescimento das mulheres.

A BPW é uma organização internacional fundada na Suíça em 1930 e hoje está presente em mais de 100 países, com mais de 40.000 associadas. E ainda durante a convenção, foi inaugurado o Parque Tecnológico de Campo Grande, que impulsionará o avanço tecnológico, pesquisas de ponta e o crescimento econômico.