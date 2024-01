A programação do "Natal de CG é Tamanho Família" está repleta de atividades na Capital e segue até domingo, dia 7 de janeiro de 2024, na Cidade do Natal. A abertura do local acontece às 17h30 e encerra as atividades às 22h.

Confira a programação deste sábado (06):

Cidade do Natal

Abrindo a programação às 19h o Projeto Tambor Lata fará homenagem à Rita Lee. A Parada Natalina fecha a programação às 21h com o tradicional desfile.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS