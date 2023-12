Confira a programação natalina da 14 de Julho e da Cidade do Natal desta terça-feira (12)

A programação do "Natal de CG é Tamanho Família" está repleta de atividades na Capital e segue até o dia 25 de dezembro na 14 de Julho e dia 7 de janeiro de 2024, na Cidade do Natal. Confira a programação desta terça-feira (12).

Cidade do Natal

Nesta terça-feira (12), a partir das 18h, a população pode conferir a apresentação do Teatro Musical da Agetran, seguido do Coral Ione Catarina às 19h, Associação Cultural Encanto Coral 3 Idade às 19h30 e o Coral da Semed às 20h.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h. A abertura do local é às 17h e encerra as atividades às 22h.

14 de Julho

Também simultaneamente acontece a programação de Natal na Rua 14 de Julho. Nesta terça-feira (12), a animação da festa será por conta do Show de Valdinei às 20h, além da parada natalina que acontece todos os dias às 19h00.

Natal nos Bairros

As famílias da região do Jardim Noroeste recebem nesta terça-feira (12), a programação da Prefeitura do Natal nos Bairros. As atividades terão início às 17 horas, no CRAS Jardim Noroeste, na Rua Barbacena esquina com a Indianópolis.

A festa nos bairros conta com animador, sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, além de uma linda decoração e a presença do 'bom velhinho' em pessoa, o Papai Noel, que chegará no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS