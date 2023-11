Consumidores denunciam contas de energia 'três vezes mais caras' na Capital

Milhares de consumidores usaram uma postagem realizada por Polyana Gonçalves em 28 de outubro no grupo "Aonde não ir em Campo Grande (MS)" no Facebook, para denunciar o aumento em duas e até 3 vezes do preço das contas de energia na Capital sul-mato-grossese.

Compartilhando a imagens da capa, Polyana contestou o aumento de R$ 500 para quase R$ 1 mil de sua conta de energia eletétrica. "Energisa, pelo amor de Deus, o que é isso hein? Daqui a pouco vou ter que vender um rim pra pagar a conta de energia... Mais de 400 reais de aumento de um mês pro outro (sic)", reclamou dirigindo-se a concessionária de fornecimento de energia do estado.

A reclamação dela foi endoçada e ampliada por 1,5 mil integrantes do grupo: "Eu moro sozinho. Sempre paguei no máximo R$ 170,00 e olha que tenho ar condicionado. Esse mês veio R$ 395,00", contou o perfil de Leandro Carneiro.

Outra consumidora, Pamella Moraes, observou que a sua conta de outubro consome quase todo o salário mínimo. "Como vou pagar um salário mínimo de energia Energisa?", questinou compartilhando a imagem abixo:

Marcus Vinicius foi sucinto e compartilhou suas contas do mês de setembro e outubro com a seguinte manifestação: "É um absurdo!". Eis:

Gliane Souza escreveu: "Aqui foi igual!", compártilhando sua conta de energia de quase R$ 2 mil:

Lincoln Costa contestou a quantidade de impostos inseridas nas contas de energia no esatdo. "Alguém já leu isso? Pra onde vai tudo isso de imposto? (sic)".

Alana Lemes Fontoura questinou a quem deve recorrer o consumidor que sentir-se prejudicado com aumentos abusivos da concessinária. "Alguma coisa não está certa! As reclamações sobre os aumentos é geral. E não é qualquer aumento, é quase o dobro do comum. Acho que os cidadãos já podem se juntar para buscar seus direitos de forma coletiva. Fazer um pequeno barulho, gastar energia mais do que gastamos com o supermercado? Daqui a pouco vamos precisar escolher. Vamos voltar aos tempos das cavernas e usar velas? Mesmo com toda a redução e reeducação para uma econômica nos deparamos com um aumento abusivo. É desanimador! Estão aproveitando das altas temperaturas para justificar o consumo? Não é todo mundo que se dispõe a gozar da eletricidade como se a conta não fosse chegar. O uso e consumo consciente vem justamente para não precisarmos vender os rins. Procon? Defensoria? Prefeitura? Quem devemos incomodar? (sic)", escreveu.

Os comentários pinçados pela reportagem são apenas uma parte dos milhares adicionados à postagem de Polyana. No geral, os consumidores pedem socorro contra os aumentos que alegam ser abusivos. Veja o post completo aqui.

PROCON

A reportagem apurou que o PROCON campo-gradense está analisando denúncias a respeito dos aumentos expressivos de contas de energia na Capital. Portanto, em breve o órgão deverá posicionar-se sobre a situação.

Tentamos contato com a assessoria do PROCON-MS, mas não recebemos retorno até a publicação deste conteúdo. O espaço segue aberto para poscionamento dos órgãos de defesa do consumidor.

O QUE DIZ A ENERGISA

Procurada, por meio de nota, a concessionária de energia, Energisa, argumentou que as contas de energia deste mês estão elevadas devido à onda de calor em setembro, que aumentou o consumo de energia.

A empresa recomendou economizar energia, evitando o desperdício, mantendo portas e janelas fechadas, optando pela temperatura de 23ºC e escolhendo a potência adequada dos equipamentos.

Além disso, recomendou que os consumidores usem ventiladores apenas quando necessário. Orientou que sejam mantidas geladeiras e freezers longe de fontes de calor, evitando o uso do freezer e que sejam usadas lâmpadas fluorescentes ou LED, que são mais econômicas.

Veja a nota na íntegra:

A Energisa esclarece que as contas de energia entregues neste mês de outubro referem-se a um período dos últimos 30 dias aproximadamente, ou seja, a onda de calor que ocorreu em setembro e se mantém no nosso estado provocaram a elevação do consumo e, consequentemente, no valor da conta. Essa elevação no valor das contas poderia ocorrer, conforme advertido pela concessionária, recentemente, quando detectado recorde histórico de consumo.

A empresa reafirma que ainda que o hábito da família não mude, é possível que haja um aumento de consumo, exclusivamente por conta das altas temperaturas. Por isso é importante ter em mente que os eletrodomésticos que trabalham principalmente com refrigeração, como ar-condicionado e geladeira, estão trabalhando por mais tempo nos dias mais quentes. E, como consequência, tem-se um maior consumo de energia para manter as temperaturas programadas nos aparelhos.

Adotar atitudes que evitem o desperdício de energia podem fazer toda a diferença no orçamento familiar:

Ar-condicionado: os filtros devem ser lavados no mínimo uma vez por semana; Portas e janelas devem estar sempre fechadas quando o ar estiver ligado para evitar que o ar frio saia do ambiente e provoque um tempo maior de funcionamento do aparelho; se possível, priorize a posição de 23ºC. Importante considerar também que a potência do equipamento seja bem dimensionada para o ambiente que está instalado, evitando que o equipamento tenha potência inferior ao necessário para não exigir maior esforço, nem perda em eficiência de consumo que o equipamento tem.

Ventiladores: ideal que permaneçam ligados apenas quando alguém estiver usando. Deixar o ventilador ligado com antecedência para tentar refrescar um ambiente, não funciona, só serve para desperdiçar energia.



Geladeiras e freezers: manter, preferencialmente, o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições para o ar frio não escapar. As prateleiras devem ficar sem forros e é necessário evitar o abre e fecha. Avalie se o uso do freezer é realmente necessário neste período.



Iluminação: quanto mais luz natural, melhor. Lâmpadas fluorescentes ou LED são as mais econômicas.