Contribuintes têm até dia 15 de dezembro para aproveitar os descontos do Refis

Os contribuintes de Campo Grande têm até o dia 15 de dezembro para aproveitar descontos de até 90% nos juros ao renegociar suas dívidas fiscais, como o IPTU, através do Refis. Com o objetivo de dar mais comodidade ao cidadão, a Prefeitura segue com o serviço "Refis On-line" que permite realizar a negociação de forma virtual, via computador, tablet ou celular. Para quem prefere o atendimento presencial, a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) está disponível das 8h às 16h.

O Programa de Pagamento Incentivado (PPI) possibilita a negociação de dívidas, com descontos, independentemente da situação, incluindo a remissão de tributos municipais como IPTU, ITBI e ISS, excluindo multas de trânsito e ambientais. O atendimento do Refis pode ser presencial na CAC ou on-line via WhatsApp, telefone ou pelo site https://refis.campogrande.ms.gov.br/.

Até o momento, 8.147 pessoas buscaram a CAC para negociar pessoalmente, enquanto mais 35 mil optaram por negociar suas dívidas de forma remota.

No que diz respeito aos parcelamentos, quem pagar à vista terá remissão de 90% da atualização monetária, juros de mora e multas. O pagamento em 6 parcelas mensais terá remissão de 70%, e em 12 parcelas, 40%. Os valores mínimos das parcelas variam de acordo com o número de meses do parcelamento.

Os contribuintes podem optar pelo atendimento on-line, economizando tempo e evitando deslocamentos. O serviço oferece uma experiência eficiente, com atendimento via WhatsApp, telefone ou pelo link https://refis.campogrande.ms.gov.br/. O acesso é feito por cadastro no site da prefeitura, proporcionando facilidade e assistência instantânea sem restrições de horário.

Para quem preferir o atendimento presencial na CAC, localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, no Centro da Capital, agora conta com uma intérprete de Libras, promovendo mais acessibilidade ao público de Campo Grande. O horário de atendimento é das 8h às 16h, e o pagamento pode ser feito em agências bancárias, na própria Central por cartão de crédito, débito ou Pix.

