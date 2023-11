Culminância do Programa MS Alfabetiza reúne 400 professores da educação infantil

O programa MS Alfabetiza encerra 2023 com um seminário para 400 professores da educação infantil da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande. O encontro ocorreu de manhã e à tarde, nesta terça-feira (28), no Centro de Formação Lúdio Martins Coelho (Cefor), na Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Segundo a chefe do Cefor e coordenadora do programa em Campo Grande, Alessandra Becker, o seminário encerra todo processo de formação do grupo 5 da educação infantil. "São em torno de 400 professores que trabalham na educação infantil, divididos em dois períodos, para compartilhar as práticas que realizaram em 2023, de acordo com as temáticas de todo processo de formação".

Foram selecionados três professores de manhã e três à tarde para compartilhar as práticas da sala de aula, durante o ano letivo.

Para 2024, Alessandra afirma que o programa será ampliado para o grupo 4. "Para o ano que vem a gente continua com processo de formação e vamos ampliar o MS Alfabetiza para o grupo 4, no intuito de conseguir trazer discussões para todo o grupo da educação infantil. Continuamos focando na oralidade e escrita neste trabalho".

De acordo com a superintendente de Políticas Educacionais da Semed, Ana Dorsa, os professores que deram os relatos, são os que representam a maioria. "Esses momentos formativos fazem diferença no dia a dia dos alunos atendidos pelo MS Alfabetiza e em 2024 muitas coisas boas estão por vir".

A professora da Escola Municipal de Tempo Integral Iracema Maria Vicente, Francielli Lourenço, afirma que toda formação tem uma mudança de postura e novos olhares, novos conhecimentos. "É importantíssimo buscar o regional, levar vivências próximas a nossa cultura".

Já a professora Juliana de Souza, levou o relato da Escola Municipal João Cândido de Souza. "É maravilhoso trabalhar na educação infantil, você aprende muito com eles, vê o enriquecimento que trazem para nós, aprendi muito dentro do projeto. O MS Alfabetiza faz o professor repensar sua prática em diferentes unidades escolares".

Segundo a professora Cristiane Portela, que leciona no grupo 5 da Escola Municipal de Tempo Integral Ana Lúcia de Oliveira Batista. "Durante o ano letivo, produzimos um livro físico de história infantil que as crianças escolheram. Nos livros do MS Alfabetiza, o aluno se identificou com um tema e desenvolveu um livro a partir daquilo. Então é um livro pensado por uma criança, é um trabalho muito enriquecedor".

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS