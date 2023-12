Curso de panetone e biscoitos natalinos garantem renda extra e mesa farta no fim do ano

Uma mesa bonita cheia de delícias de natal. Quem não ama? Tem que ter panetone e biscoitos em formato de arvorezinhas, corações e boneco de gelo. Os quitutes tradicionais são certeza de renda extra nesta época do ano.

Para dar aquela ajudinha, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), em parceria com a Subprefeitura de Anhanduí e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), ofereceu nesta semana um curso de panetone, cucas e biscoitos no Distrito.

A formação foi uma oportunidade de aprender uma habilidade culinária especial, mas também de garantir dinheiro extra e mesa farta no fim do ano. "Eu gostei muito deste curso que eu fiz, foi um dos cursos mais proveitosos que já fiz. Aprendi muito, a professora é maravilhosa e estou torcendo para que ela volte no ano que vem para trazer outros cursos para nós. Aprendi de verdade, foi uma oportunidade única", diz Marlene Auta da Silva Tavares.

O principal atrativo do curso é a possibilidade de transformar o aprendizado em uma fonte de renda, afinal com a aproximação das festividades de fim de ano, a demanda por panetones e biscoitos natalinos atinge o seu auge, criando um ambiente propício para empreendedores que desejam comercializar suas criações.

A agrônoma da Sidagro, Letícia Patrícia de Castro Barbosa, explica que o curso foi realizado a pedido da própria comunidade. "Estamos aqui a pedido da comunidade desenvolvendo atividades que vão auxiliar as mulheres a iniciar os trabalhos da produção. Hoje estamos fazendo pães diversos e panetones para que elas já possam vender no Natal", conta.

Somente neste ano, foram realizados cerca de 15 cursos em parceria com a Agraer no Distrito de Anhandui, somando cerca de 200 atendimentos. Para mais informações sobre cursos e formações ofertados no Distrito de Anhanduí entre em contato com o Posto Avançado de Anhandui no telefone 4042-0497, Ramal 2415.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS