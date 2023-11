Curso gratuito de panetone e colomba capacita mais de 70 alunos no Bairro Moreninha II

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc), iniciou nesta segunda-feira (27) o curso gratuito de produção de panetone e colomba. O primeiro dia da capacitação, que será levada a vários bairros da Capital, foi realizado na Igreja Nossa Senhora das Graças, localizada na Rua Palmacia, 702, no Bairro Moreninha II, certificou mais 70 pessoas.

Robson Ferreira Azambuja (49) já participou de outros cursos ofertados pela Prefeitura, ele conta que, através dos conhecimentos adquiridos, tem complementado a renda familiar e que se inscreveu no curso de panetone e colomba porque deseja ampliar suas possibilidades.

"Concluí os cursos de manipulação de alimentos e fabricação de pães e salgados. No condomínio em que resido, vendo pizza e salgados para os vizinhos, tem ajudado bastante e com o curso de panetone e colomba poderei aumentar as vendas nesse período de festas natalinas".

Ana Paula Cardoso (34) também fez outros cursos disponibilizados pela administração municipal e que já colhe frutos dessas capacitações. "Participei do curso de ovos de Páscoa recheado coloquei em prática tudo que aprendi, vendendo bastante. Agora, aos fins de semana, vendo salgados, pois com o curso de pães aprendi que é possível fazer vários tipos usando a mesma massa".

Milena Amaral (25) relembra que decidiu fazer o curso para auxiliar a mãe. "Estou aqui para começar a ajudar minha mãe a empreender, pois é um dos sonhos dela fazer panetones e bolos. Vimos o curso e resolvemos aprender mais".

Empresária, dona de uma padaria, Leonarda da Silva (43) se inscreveu no curso para aprender a fazer panetones e apresentar a novidade a seus clientes. "Como tenho um comércio e já atuo na área da panificação, quero ampliar o leque de produtos que oferecemos. É muito bom poder fazer o curso aqui, sem precisar ir ao centro ou a algum bairro distante. A prefeitura está de parabéns pela iniciativa".

A coordenadora do curso, Bell Vargas, explica que, além da confecção dos produtos, durante as aulas os alunos aprendem como divulgar, acondicionar, criar expectativas de venda e efetuar a venda. "Ao concluírem o curso, eles saem com uma bagagem essencial para a produção e comercialização de tudo que produzirem, afinal, a capacitação proporcionar uma melhoria na qualidade da alimentação das famílias e também é uma excelente oportunidade para uma segunda fonte de renda".

O subsecretário da pasta, Chiquinho Telles, enfatizou que o objetivo do curso é proporcionar economia e geração de renda às famílias. "É muito importante oferecer esses cursos gratuitos para a comunidade, descentralizando as ações da Prefeitura, trazendo a gestão municipal para dentro das comunidades e oportunizando economia e geração de renda às famílias, permitindo ao participante confeccionar com foco nas vendas e também presentear vizinhos e amigos".

Ainda nesta semana, o curso será ministrado no Residencial Mario Covas, Comunidade Homex e Bairro Cidade Morena.

Serviços:

Curso de Panetone e Colomba Pascal

Data: 28 de novembro

Horário: Das 13h às 17h30

Local: Oitava Igreja Presbiteriana Renovada

Endereço: Rua Sagui, 138 Residencial Mário Covas

Curso de Panetone e Colomba Pascal

Data: 29 de novembro

Horário: Das 13h às 17h30

Local: Comunidade Homex

Endereço: Rua Flor de Liz, 80 (atrás do EMEI Varandas do Campo)

Curso de Panetone e Colomba Pascal

Data: 30 de novembro

Horário: Das 13h às 17h30

Local: Associação de Mulheres e Mães Novo Palmares

Endereço: Rua Minas Novas, 329 Bairro Cidade Morena

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS