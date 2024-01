De graça: pequenos empreendedores de Anhanduí podem formalizar seus negócios nesta sexta-feira

A Prefeitura de Campo Grande vai ficar mais próxima dos pequenos empreendedores do Distrito de Anhanduí. Nesta sexta-feira, 12 de janeiro, o Programa Campo Grande Empreendedora chega à região para ajudar quem atua na informalidade a ficar com tudo formalizado, protegendo o negócio e abrindo portas para parceiros, clientes e fornecedores trabalharem em conjunto.

O entregador Maurício Maciel de Matos, que formalizou sua empresa no ano passado, confirma. "Desde que fiz o MEI (Microempreendedor Individual) consegui mais clientes. A formalização me proporcionou mais oportunidades de serviço, porque trouxe credibilidade e segurança para quem contrata o meu trabalho", explica.

Outras 2,5 mil pessoas procuraram a Sala do Empreendedor, da Prefeitura de Campo Grande, para se formalizarem em 2023. Para a prefeita Adriane Lopes, os dados vêm ao encontro do que a gestão tem feito para desburocratizar as iniciativas e facilitar a instalação de pequenos e grandes negócios em Campo Grande.

"Temos tomado todas as medidas para facilitar o processo de abertura de empresas e temos tido excelentes resultados. Somos a Capital das Oportunidades e os números não param de crescer. Até julho do ano passado, tínhamos 129.422, conforme dados da Receita Federal (que consideram apenas pessoas jurídicas ativas com atividade mercantil, ou seja, com fins lucrativos), o que reflete um crescimento de 8,10%, frente aos 119.744 registrados em setembro de 2022", frisa a prefeita.

Agora é a vez dos empreendedores do Distrito de Anhanduí aproveitarem a oportunidade para se formalizar. Quem quiser encerrar uma microempresa individual e verificar orientações gerais a respeito do MEI também podem procurar o espaço para dar início às tratativas.

Os serviços serão ofertados das 8h30 às 11 horas, no Posto Avançado de Anhanduí, que está localizado na Rua Guimarães Rosa, 2050, Distrito de Anhanduí. O telefone para contato é 4042-0497, ramal 2418.

"Uma das dificuldades mais relatadas pelos empresários ao se iniciar um empreendimento é o excesso de burocracia, na Sala do Empreendedor há uma concentração de serviços que já resolve todo o encaminhamento de quem quer ser MEI, por exemplo", enumera o secretário municipal da Sidagro, Adelaido Vila.

Lembramos ainda que nos locais os cidadãos têm acesso a todas as informações necessárias para a emissão da inscrição municipal e alvará de funcionamento, emissão de certidões de regularidade fiscal e diversos outros serviços que objetivam prestar orientação ou que facilite e agilize a implantação de empreendimentos no Município. Os serviços são gratuitos.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS