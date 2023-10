Detran-MS abre 1,5 mil vagas para o 2º Mutirão de Exame Prático

O Detran-MS abrirá 1.520 na 6ª feira (27.out.23), vagas para exames práticos em um mutirão que acontecerá nos dias 30, 31 e 1º de novembro em Campo Grande (MS).

As vagas para exame prático serão distribuídas por categoria, sendo:

1.150 para categoria B;

300 para A;

10 para C;

30 para D;

30 na categoria E.

Eis o cronograma:

O objetivo é permitir que alunos com processos de CNH iniciados entre 2019 e 2022 possam fazer o exame prático antes do prazo estabelecido pelo Contran, que termina em 31 de dezembro de 2023.

No primeiro mutirão, 90% das 865 vagas foram preenchidas, e desde junho, em média 200 vagas são disponibilizadas para os CFCs. Mais 240 vagas para exame na categoria B serão disponibilizadas no próximo sábado, e o exame prático será estendido para o sábado em alguns municípios do interior com maior demanda.

Na Capital são realizados exames todos os dias, e em média são disponibilizadas entre 150 a 200 vagas, a depender da banca examinadora. “Nas semanas que não houver deslocamento da banca examinadora para o interior, o quantitativo de vagas será ampliado para oportunizar o atendimento aos alunos que deixaram para realizar o exame prático perto do prazo final. Da mesma forma, em alguns municípios do interior com maior demanda, o exame prático será estendido para o sábado”, afirma Luiz Fernando Ferreira, diretor de habilitação.