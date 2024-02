Divulgado gabarito preliminar do Concurso para Professor da Reme

O gabarito preliminar da Prova Objetiva do Concurso Público de Provas e Títulos Para Cargos Efetivos de Professor para a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande (Semed), realizada no último domingo (4), foi divulgado em Edição Extra do Diário nesta segunda-feira (5). O prazo para os recursos começa na terça-feira (6) e termina na quarta-feira (7).

Com 323 vagas para a educação infantil, anos iniciais, língua portuguesa, inglês, matemática, geografia, história, educação física e ciências, o certame reuniu 18.764 candidatos de todas as partes do país.

O candidato que desejar questionar alguma das respostas deverá protocolar em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br, disponível no período entre a 0h00 desta terça-feira (6) e às 23h59min do dia 07/02/2024, observado o horário oficial de Brasília/DF.

A publicação na íntegra e gabarito preliminar podem ser conferidos no Diogrande n. 7.378, clicando aqui.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS