Dona Gilda, mãe do deputado Geraldo Resende, morre em Dourados

Hermenegilda Resende Pereira, morreu aos 98 anos neste domingo (2.jul.23), em Dourados (MS). Ela é mãe do deputado tucano Geraldo Resende.

De acordo com familiares, 'Dona Gilda', como era carinhosamente conhecida, estava internada no Hospital do Coração e enfrentava as sequelas de uma queda, seguida de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e uma pneumonia.

Dona Gilda nasceu em 1924 em São Gotardo (MG). Na década de 60, se mudou para Dourados, onde criou seus 12 filhos, frutos do casamento com Mário Batista Pereira, que morreu em 2005 aos 84 anos.

Por meio das redes sociais, Geraldo Resende se despediu e prestou homenagens à mãe.

"Em um dia do ano de 1927, Deus lançou à terra uma semente. Que nasceu, cresceu, formou sua família e exerceu em sua plenitude o dom de ser mãe. Mulher guerreira, mãe de 12 filhos, que enfrentou todas as lutas de cabeça erguida e com a certeza da vitória. Mãe, a senhora nos deu à luz do mundo, nos guiou pela vida em todos os momentos, com seu braço forte e caminhar seguro. Nos momentos alegres, sorriu conosco; e naqueles mais difíceis, chorou conosco, nos deu o seu abraço aconchegante e palavras de conforto. Os anos se passaram e ultimamente, eu percebi a cobrança que o tempo nos impõe. Seus passos já não estavam tão firmes, e a memória às vezes lhe faltava, mas eu percebia um brilho de amor em seus olhos todas as vezes que nos encontrávamos em sua casa. Hermenegilda, minha querida mãe “Dona Gilda”, esse brilho no olhar, teu sorriso, tuas palavras, teus gestos amorosos... tudo isso está presente em minha memória e ficará comigo, com meus irmãos, netos, bisnetos, amigos e conhecidos para sempre. Agora que esta semente se transforma em mais uma estrela reluzente na casa do Pai Celestial, quero novamente declarar meu amor eterno por ti e a esperança de um reencontro, um dia, na Casa que Deus reserva a cada um de nós", escreveu o deputado na legenda o vídeo de imagens com a mãe.Veja abaixo:

DESPEDIDAS

Diversos políticos usaram as redes sociais para lamentar a morte de Dona Gilda e estender os pêsames à Resende. Eis algumas manifestações:

"Meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares da Dona Gilda, que nos deixou hoje. Força aos amigos coronel Valter Pereira, deputado federal Geraldo Resende e demais filhos dessa mulher tão guerreira e que nos deixa muitos ensinamentos! Deus console o coração de todos", escreveu o deputado estadual Renato Câmara.

O dono do hospital São Judas Tadeus e prefeito de Iguatemi, Lidio Ledesma, escreveu: "Recebo consternado a notícia do falecimento da Dona Hermenegilda Resende Pereira, mãe do meu querido amigo Deputado Federal Geraldo Resende. Rogo a Deus para que, neste momento de dor, Ele possa acalentar o coração de todos os familiares enlutados. Em nome de toda população de Iguatemi, externamos nossas condolências".

O partido do tucano também lamentou a partida de 'Dona Gilda' e emitiu pesares à Resende por meio da nota a seguir, assinada pelo presidente da sigla e ex-governador, Reinaldo Azambuja. Eis:

A Santa Casa de Campo Grande emitiu a nota de condolência a seguir:

O deputado tucano, Paulo Corrêa, escreveu: "Com muita tristeza, recebemos a notícia do passamento da Dona Hermenegilda, mãe do amigo deputado federal Geraldo Resende. Que Deus a receba em seus braços e conforte todos os familiares e amigos nesse momento de profundo pesar ".

VELÓRIO DE DONA GILDA

Teve início às 14h deste domingo (2.jul.23), no Complexo Pax Primavera, na Rua Hilda Bergo Duarte, n° 1135, Vila Planalto em Dourados. O enterro está previsto para às 10h da 2ª feira (3.jul.23), na Rua Ivo Alves da Rocha no Jardim dos Cristais.