Em 180 dias, Prefeitura vai drenar e asfaltar rua com histórico de inundação no Jardim Botafogo

Como parte do calendário festivo alusivo aos 124 anos de Campo Grande, a Prefeitura Municipal realizou na 4ª.feira (2.ago.2023), solenidade de assinatura da ordem de início de serviço para a execução das obras de drenagem e pavimentação da Rua dos Gonçalves, localizada no Jardim Botafogo, região urbana do Anhanduizinho. Serão investidos R$ 3,9 milhões com recursos obtidos junto ao governo federal, por meio do Finisa V (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento). A previsão para conclusão da obra é de 180 dias.

A obra, que tem previsão para conclusão de 180 dias, inclui a pavimentação de um trecho de 1,2 km da Rua Gonçalves, que será prolongada até a Avenida Guaicurus, no Jardim Monte Alegre. O projeto prevê o recapeamento do trecho já asfaltado da Rua dos Gonçalves, entre as ruas Ana Luíza de Souza e Eva Perón. A via começa na Rua da Divisão, no Bairro Aero Rancho, servindo de ligação com o Bairro Pioneiro. Quando estiver pronto o prolongamento, será uma nova alternativa de acesso à Avenida Guaicurus.

Será feita também a drenagem da rua, num trecho de 1,6 kms, além de 2.850 m² de calçadas com itens que permitem acessibilidade como piso tátil e rampas para cadeiras de rodas.

“Essa obra é uma reivindicação de várias comunidades aqui do entorno do Jardim Botafogo, já que a Rua Gonçalves liga seis bairros da região. Quando chove, toda água que escoa do Bairro Pioneiros, corre sobre ela, causando vários transtornos, sendo sempre necessário realizar o serviço de cascalhamento posteriormente. Agora com a instalação da drenagem, seguida da pavimentação, todos esses problemas serão sanados definitivamente”, disse a prefeita Adriane Lopes.

Jucilene Aparecida da Silva é liderança comunitária que representa os bairros Jardim Morenão, Roselândia, Porto Galo, Monte Alegre, Jardim Botafogo e Vicentina. Ela explica a importância da infraestrutura para a Rua dos Gonçalves. “Parece pouca coisa, mas a pavimentação dessa rua vai beneficiar cerca de 10 mil moradores do entorno. Ela vai facilitar o acesso da linha de ônibus, o tráfego de ligação entre os bairros, além de ligar a via diretamente na Avenida Guaicurus. É um grande feito para todos nós que vivemos nessas comunidades”, explica.

As obras são de grande importância para a região já que nos períodos chuvosos, uma grande quantidade de detritos é carreada pelas águas desde o Jardim Botafogo até o leito da Avenida Guaicurus podendo causar até mesmo a interdição da avenida, em momentos de grandes índices pluviométricos. A drenagem da rua vai impedir que isso aconteça direcionando os grandes volumes de água para as redes de drenagens já existentes no local.

Ana Glória Corrêa é moradora da Rua dos Gonçalves há seis e aponta que a drenagem e pavimentação da via põe fim aos transtornos causados em dias de chuva. “Nem precisava chover muito para a rua virar um rio. Muitas vezes foi assustador a correnteza e a força da água que passava em frente de casa, por vezes o esgoto voltava pelo ralo do banheiro, transbordava a água do vaso sanitário. Queremos agradecer a prefeitura pela atenção com essa obra, é o fim do pesadelo de muita gente aqui”.

“A obra de drenagem é vital para o bairro, já que ajuda a sanar os danos causados na região no período de chuvas. Um grande volume de água a montante, transforma a Rua dos Gonçalves praticamente em um córrego levando detritos para a Avenida Guaicurus. Drenar a rua vai mudar esse quadro e melhorar muito as condições em toda a área circundante. Além disso, com a pavimentação, vai haver também uma substantiva melhora para o tráfego de veículos por aquela região, sobretudo com o prolongamento do asfalto até a Avenida Guaicurus”, explica o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços públicos, Domingos Sahib Neto.