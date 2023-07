Em Brasília, prefeita Adriane Lopes discute projeto piltoto de rotas acessíveis

A prefeita de Campo Grande (MS), Adriane Lopes (PP), está em Brasília nesta 5ª feira (20.jul.23), discutindo um projeto piloto que levará rotas acessíveis ao bairro Coophavila II. A proposta é melhorar o acesso de pessoas com deficiência a espaços urbanos.

Segundo informado, a administração campo-grandense foi selecionada entre 170 projetos de mobilidade urbana para o 'Projeto Cidade Presente', antigo projeto de “Desenvolvimento Urbano Sustentável – DUS', que surgiu de uma cooperação entre Brasil e Alemanha, coordenada pelo Ministério das Cidades.

Ao lado da prefeita, estão também no encontro, a diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, as técnicas da Planurb Raina Menezes e Natalia Gameiro, a titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Katia Sarturi e o procurador-geral do município, Alexandre Ávalo Santana (foto da capa).

Na primeira etapa foram selecionadas 12 (doze) propostas de projetos e contempladas pelos municipios:

Belém (PA) - Requalificação urbanística e macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Paracuri e Programa de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Mata Fome de Belém do Pará - PROMMAF

Campo Grande (MS) - Plano Municipal de Rotas Acessíveis de Campo Grande (Projeto Piloto da Rede)

Canaã dos Carajás (PA) - Projeto Construindo o Amanhã

Fortaleza (CE) - Caminhos Verdes e Azuis. Microurbanismo Experimental unindo Pessoas, Natureza e Tecnologia/ Por uma cidade mais justa, integrada, inclusiva e sustentável

Itapecuru Mirim (MA) - Projeto de Reestruturação Urbana - Itaparque

Jaguarão (RS) - Cerro da Pólvora Lixo Zero

Nova Friburgo (RJ) - Projeto Integrado de Desenvolvimento Urbano Sustentável em área suscetível à ocorrência de desastres - diagnóstico e proposta de requalificação urbana e ambiental da vila-sede do 2.º Distrito de Nova Friburgo - Riograndina.

Palmas (TO) - Qualificação Socioambiental na área do Córrego Machado - Regularização Fundiária e Criação de Parque Linear

Santo André (SP) - Uma Floresta Municipal para o Jd. Santo André

São Gonçalo (RJ) - Recuperação socioambiental das margens do rio Alcântara (eixo jardim Catarina/Trindade/Complexo do Salgueiro) no município de São Gonçalo/RJ frente às emergências climáticas

Taquaritinga do Norte (PE) - Parque Ambiental Janelas para o Rio

Uberaba (MG) - Projeto Viva o Centro

A ideia é conectar os equipamentos públicos, parques e praças, locais com concentração de comércio e serviço aos pontos e rotas de transporte coletivo.

De acordo com a prefeitura campo-grandense, o bairro Coophavila II foi escolhido porque tem grande número de pessoas com deficiência cadastradas como beneficiárias do transporte coletivo e pessoas idosas conforme o cadastro do consórcio Guaicurus.

Também foram levadas em consideração a demanda de equipamentos mais acessados de acordo com o Cadastro Municipal da Pessoa com Deficiência e o Índice de Exclusão Social que traz indicadores de Pobreza do Chefe de Família e Desigualdade de Renda.

O Estatuto da Cidade, previsto na Lei Federal n. 10.257 de 2001, instituiu a obrigatoriedade de elaboração do Plano de Rotas Acessíveis para todos os municípios que possuem Plano Diretor.

O projeto vai ao encontro do plano de transformar Campo Grande na Capital das oportunidades com acessibilidade e qualidade de vida aos segmentos, conforme a prefeita.

“Entendemos que o nosso projeto está alinhado com temas transversais de desenvolvimento urbano integrado, inclusivo e resiliente ao clima, e o mais importante, cumpre nove Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, sendo a principal a de número 11, que é cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis”, destacou Adriane. A prefeita refere-se ao princípio de 'não deixar ninguém para trás' da Agenda 2030.