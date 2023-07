Em Campo Grande, prefeita investe R$ 40 milhões na reforma de 189 escolas

A prefeita Adriane Lopes (PP), anunciou nesta 3ª feira (11.jul.23), que sua gestão iniciará a reforma de 17 escolas e Escolas Municipais de Ensino Infantil (Emeis) da região do Prosa, em Campo Grande (MS). Serão investidos R$ 3,6 milhões apenas na região que comporta os bairros Novos Estados, Estrela Dalva, Mata do Jacinto, Margarida, Carandá Bosque, Autonomista, Santa Fé, Chácara Cachoeira, Veraneio, Noroeste, Chácara dos Poderes.

O compromisso da gestão foi feito em cerimônia no final desta manhã, dentro da primeira unidade que irá receber a revitalização, a Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio, no Jardim Noroeste. "Estamos lançando a revitalização dessas 17 escolas aqui junto porque eu não preciso fazer gestão sozinha. Por isso chamei diretores, pais e mestres. Essas revitalizações eu não prometi num palanque que faria, mas estamos realizando", argumentou a Chefe do Executivo municipal.

Os recursos globais estão num programa chamado "Juntos pela Escola”, em funcionamento na gestão municipal desde abril de 2023, que prevê que sejam investidos R$ 40 milhões na revitalização de 189 escolas da rede municipal de ensino.

A escola onde ocorreu a cerimônia hoje, tem 24 anos de história e atende 1.400 alunos.

Segundo o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bittencourt, mais de 10,8 mil alunos devem ser beneficiados com as obras apenas na região do Prosa. “Esse é o maior projeto de revitalização da história, não estaremos apenas celebrando, estamos trazendo lisura ao processo, que significa transparência”, apontou.