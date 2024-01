Em menos de seis meses, Prefeitura cresce em 50% número de hortas sociais

O número de hortas sociais que recebem apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), cresceu quase 50% nos últimos seis meses. De outubro para cá, a quantidade de hortas sociais urbanas passou de 42 a 60.

Em relação ao quantitativo total, as hortas urbanas saíram de 176 para 232, sendo 172 com fins lucrativos e 60 sociais. As hortas com fins lucrativos recebem apoio da Prefeitura para serem constituídas, com bandejas de mudas e adubos orgânicos, e depois seguem sendo assistidas com maquinários agrícolas para a abertura dos canteiros.

Já as hortas sociais têm apoio contínuo, tanto na cessão do maquinário agrícola, como na doação de adubos e mudas para o plantio. Para frei Jairo de Souza, Gestor do Instituto Misericordes, gestor do Instituto Misericordes, assistido com uma horta com fins sociais, a iniciativa é importante, inclusive, na formação das crianças.

"Começamos as atividades há dez anos, atendendo as crianças das famílias em situação de vulnerabilidade social do antigo Lixão. Desenvolvemos atividades de segunda a sexta das 7h às 11h. Uma das oficinas educativas é o cultivo e cuidado da horta, que além de ensinar sobre meio ambiente garante uma alimentação saudável para eles. Agradecemos a parceria que a Sidagro desenvolve com o Instituto, nos dando essa possibilidade de alimentação saudável", diz o gestor do Instituto Misericordes.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, complementa. "Um dos nossos objetivos com essa iniciativa é ampliar a segurança alimentar e estimular hábitos saudáveis de alimentação, além de melhorar as oportunidades de ocupação econômica, geração de renda e apoiar a produção agrícola urbana. Aqui nós temos tudo isso conciliando com a educação das crianças", conclui.

Em 2023, a Sidagro entregou 412 bandejas de mudas, o que totalizou 82.400 mudinhas e 12 toneladas de composto orgânico para beneficiar a produção das hortas sociais em Campo Grande. O composto orgânico é garantido através da parceria com o SESC Sabor & Arte.

Esta iniciativa que está dentro do projeto Adubando Oportunidades, garante a destinação correta aos resíduos produzidos por grandes geradores e atende um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o ODS 12 que tem como meta alcançar o manejo ambientalmente saudável de todos os resíduos para minimizar os impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente.

