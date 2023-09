Em parceria com a UEMS, Cras Aeroporto ganha academia de musculação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), entregou nesta 4ª.Feira (13.set.2023), a revitalização do Cras Albino Coimbra – Jardim Aeroporto. Foram feitos reparos nas redes elétrica e hidráulica, pintura nas áreas interna e externa, limpeza e manutenção da área externa, além da substituição das placas de identificação.

Mas o que animou os moradores da região e as lideranças comunitárias presentes na entrega das obras foi a reabertura do ginásio poliesportivo da unidade, que recebeu uma repaginada total e ganhou pintura na quadra, iluminação nova, além de telas que foram instaladas para coibir a entrada de pombos, o que vai permitir a utilização do espaço, que estava fechado há pelo menos sete anos.

Com a revitalização do ginásio, o espaço ganhou uma academia completa de musculação, com mais de 12 aparelhos viabilizados por meio de parceria firmada entre a Prefeitura de Campo Grande e a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), que vai levar disponibilizar professores de Educação Física para oferecer aulas semanais gratuitas à comunidade da região.

O Cras Aeroporto é o primeiro da Rede de Assistência Social a receber o projeto pioneiro. Segundo a coordenadora do Cras, Ângela Ferreira Gonçalves Costa, para participar das aulas basta ir ao Cras e realizar uma inscrição.

A unidade já oferece, por meio da Fundação de Esporte do município (Funesp), diversas atividades físicas, como ginástica funcional e capoterapia, para 50 mulheres da comunidade.

Já o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende 120 crianças e adolescentes com idades entre seis e 17 anos e 85 idosos. Todos participam de atividades socioeducativas, físicas e recreativas.

“Essa parceria com a UEMS é só o começo de um projeto maior que visa incentivar a vida saudável. Temos também uma parceria com o curso de Nutrição da UCDB para atender a comunidade”, disse a coordenadora.

Animada com o projeto pioneiro de ginástica implantado no Cras, Josefa Maria da Conceição está aposentada, mas trabalhou no Cras por muitos anos e continua frequentando o local. “Essa academia foi o melhor presente que nossa comunidade poderia receber. Todos que viabilizaram esse sonho estão de parabéns, vou ser a primeira a vir fazer exercícios”, comentou.

Também frequentadora da unidade, a confeiteira Silvia Regina Souza Dias participa das aulas de dança e ginástica funcional e acredita que a academia vai incentivar a população do bairro a frequentar o espaço, que agora também poderá receber ações e eventos culturais. “Vai ser bom principalmente para as pessoas que não podem pagar uma academia, isso vai atrair mais gente para o Cras”, pontuou.

PARCEIROS

O secretário de Assistência Social do município, José Mário Antunes destacou a importância das parcerias no processo de revitalização do Cras. “Por meio de uma gestão visionária, com um olhar humanizado, pudemos inaugurar um Cras e revitalizar nossas unidades. Agradeço muito o empenho de nossas equipes e às parcerias com as universidades e entidades que nos ajudam a levar um trabalho de excelência para a população”, afirmou.

O secretário ainda frisou que a revitalização promoverá a melhoria do espaço, fomentando uma melhor acolhida da comunidade que acessa aos serviços da unidade, bem como melhor condição de trabalho aos servidores.

Já a vice-reitora da UEMS, Celi Correa Neres, falou sobre a importância de levar o projeto para as comunidades e usuários do Cras. “Parabenizo a gestão municipal por essa parceria e é uma alegria ver a comunidade sendo atendida com esse projeto, espero que usem muito esse espaço e esses equipamentos porque eles estão à serviço de todos”, frisou.

MELHORIAS

Desde 2022, as unidades da SAS, como os Cras, Creas, Centros de Convivência, Centros de Convivência de Idosos, unidades de acolhimento, Centro POP vem passando por melhorias e reparos permanentes para garantir a acessibilidade do usuário, além da reforma total no prédio onde funciona o Cras Anhanduí, inaugurado em 2021.

O trabalho vem sendo executado pelas equipes da Gerência de Serviços de Manutenção da Sas em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e demais pastas.