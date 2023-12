Escolas da Reme recebem troféus e medalhas por colocação no Jires e Jopares

O encerramento do 37º Jires (Jogos Escolares Infantis) e 13º Jopares (Jogos Paradesportivos) da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande, aconteceu na tarde desta quarta-feira (13), no Paço Municipal, com a premiação de 49 escolas que disputaram os jogos durante o segundo semestre deste ano.

A escola campeã geral do Jopares foi a Harry Amorim Costa e a do Jires, a Licurgo de Oliveira Bastos.

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, afirmou que a premiação significa o resultado do empenho de cada aluno. "Hoje tenho a alegria de dizer que nós proporcionamos aos nossos alunos a oportunidade de fazerem parte da nossa Rede Municipal. Nós pensamos nos estudantes e ofertamos as diversas modalidades para que eles achem um esporte que gostam".

Segundo o técnico da Deac (Divisão de Esporte, Arte e Cultura), Gerson Falcão Acosta, a premiação foi das modalidades. "Participaram do Jires 3.800 alunos em 22 modalidades e do Jopares, 980 alunos, sendo seis modalidades".

Conforme o chefe da Deac (Divisão de Esporte, Arte e Cultura), Wilson Lands, todo trabalho realizado pelos professores nas unidades escolares, tem a coroação com a premiação. "Temos alunos do Jopares destaque em jogos nacionais. Em 2024, vamos implementar o judô na educação especial, uma nova modalidade na Reme".

De acordo com o diretor da unidade Harry Amorim, Denny Miranda, esta é a terceira vez que a escola é premiada. "Temos 20 alunos da educação especial e nem todos são atletas. A minha alegria e satisfação é dar apoio necessário aos professores que conseguem extrair o melhor dos alunos".

Aluno da escola, Caíque Calderoni Brito, de 16 anos, do 9º ano, participou do Jopares. "Eu jogo tênis de mesa há mais de seis anos e sou jogador paraolímpico".

Mãe do adolescente, Suelen Calderoni Bernardes de Araújo, ficou orgulhosa com mais uma medalha conquistada pelo filho. "Depois que ele foi para o tênis de mesa, ele se adaptou muito bem. Ele sempre ganha medalha. No ano passado, o Caíque ficou em segundo lugar no ranking nacional".

Jogador de basquete da Escola Municipal Abel Freire, Márcio André Vitor Filho, de 12 anos, começou no esporte este ano. "Ficamos em segundo lugar. Gostei do esporte porque meu amigo me convidou e eu gostei muito, não quero mais parar de jogar".

A professora da Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos, Maria Rosângela de Almeida, ficou satisfeita com os resultados conquistados. "Recebemos a premiação de melhores no atletismo masculino no Jires. No Jopares, conquistamos o polibat, que é o adaptado do tênis de mesa".

Diretor da Escola Municipal Eduardo Olímpio, José Carlos de Figueiredo Silva, afirma que a unidade é referência no handebol, especialmente o feminino. "Hoje fomos contemplados em primeiro lugar no feminino e no terceiro lugar no masculino. É um orgulho nossa escola, porque temos trabalho árduo com as nossas atletas".

Aluna da Escola Municipal Heitor Castoldi, Ana Clara de Souza Silva, 12 anos do 6º ano, conquistou o terceiro lugar no judô, no Jires. "Eu estou muito feliz por estar aqui, minha família tem muito orgulho de mim".

