Escritório chileno conecta Campo Grande ao mercado asiático

Representantes da região de Tarapacá, no Chile, inauguraram na 6ª feira (7.jul.23) um Escritório Comercial da Corporação de Desenvolvimento da Região, em Campo Grande (MS). A inauguração ocorreu por volta das 10h30, no edifício The Place Corporate. Trata-se do 1º escritório comercial de um governo regional chileno no exterior.

A medida alavanca as negociações e trocas comerciais entre o Brasil e o Chile, mas não só.

Sabendo da potência da medida, na noite anterior à inauguração, a prefeita da Capital sul-mato-grossense, Adriane Lopes (PP), promoveu um jantar de negócios com os chilenos. A pauta, como era de se esperar: a Rota de Integração Latino-Americana (RILA), também chamada de Rota Bioceânica.

A prefeita de Campo Grande (MS), Adriane Lopes. Foto: PMCG

“Nós temos declarado que Campo Grande será a Capital da Rota Bioceânica, uma rota que muda a economia da região Centro-Oeste do Brasil, uma rota que que traz desenvolvimento. Estamos muito felizes em recepcioná-los. Essa inauguração da sala comercial do Chile aqui na Capital demonstra, na prática, que as perspectivas de avanço no desenvolvimento econômico que estamos buscando já é realidade. Pretendemos neste tempo, projetar a nossa cidade, avançar na integração, e fazer com que nossa Capital seja um ponto de expansão. Estamos à disposição, para que juntos, possamos promover o desenvolvimento econômico dos nossos países”, reforçou a chefe do Executivo campo-grandense.

Tarapacá é um estado que abriga a cidade portuária de Iquique, uma das portas de acesso ao Oceano Pacífico e ao mercado asiático. A região chilena é um dos destinos finais da Rota Bioceânica, que vai ligar o Brasil, por Mato Grosso do Sul, ao Chile, passando para o Paraguai e a Argentina.

Em recepção ocorreu uma troca de presentes entre os chilenos e os campo-grandenses, agora aliados comerciais. Foto: PMCG

Com a Rota, Campo Grande pode virar um corredor de entrada dos latino-americanos ao Brasil. E automaticamente, os chilenos poderão fazer o caminho inverso e de Campo Grande chegar ao cerne do mercado brasileiro, na região sudeste. Em estados como São Paulo e Paraná, que abrigam, respectivamente, os portos de Santos e Paranaguá. Estando nesses portos, por meio do Atlântico, os chilenos chegaram facilmente aos países europeus.

“Estou certo de que os empresários de Campo Grande serão competitivos no mercado asiático e para isso, nos apresentamos como a porta de saída da América Latina para o mercado asiático. Temos excelente relação com embaixador chinês, o que confere a região norte do Chile uma ligação especial com a China. Em nossa Zona Franca, a cada 4 empresas, uma é chinesa. Essa ligação nos faz crer que somos os mais indicados para acompanhar e direcionar as negociações de empresários brasileiros com o mercado asiático na cidade de Iquique. Queremos manifestar nosso compromisso público como autoridade de colaborar e contribuir sendo extremamente eficientes nesse processo”, disse José Miguel Carvajal, Governador de Tarapacá.

A instalação do espaço aconteceu depois de diversas reuniões entre a Prefeitura de Campo Grande e o Governo de Tarapacá, que foram coordenadas pela Gerência de Fomento ao Comércio Exterior da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

Para o titular da Sidagro, Adelaido Vila, a parceria colocará a Capital de MS na rota do desenvolvimento.

“Campo Grande está ganhando cada vez mais protagonismo na integração do Brasil com os países da América do Sul e da Ásia. Essa nova rota de desenvolvimento e oportunidades está nascendo e nós somos o centro. Os novos corredores vão revolucionar a logística de importação e exportação, facilitando o acesso e reduzindo o tempo gasto para o transporte de cargas até a China, por exemplo”, considerou.

Num vídeo publicado na rede social, a prefeita da Capital celebra a inauguração do escritório chileno citando isso como o começou de um 'um novo tempo'. No material de divulgação da parceria, também falam os chilenos, argumentando que escolheram Campo Grande, por ser a Capital das Oportunidades. Assista:

RALAÇÕES COMERCIAIS

Apenas com o Chile, Campo Grande já transacionou mais de US$ 31,631 milhões no ano de 2023, representando 32% do movimento total de comércio exterior com os países da RILA e 6,6% do total movimentado globalmente.

Comparando os meses de janeiro a maio de 2021 e de 2023, o crescimento nas compras de produtos chilenos por Campo Grande aumentou mais de 9.000% , chegando a quase US$ 1,5 milhão. O principal item da cesta de compras são peixes frescos ou refrigerados, notadamente o salmão chileno, muito apreciado pelos campo-grandenses.

Já as exportações cresceram 3% e atingiram US$ 30,138 milhões. Os principais itens da pauta exportadora estão relacionados ao complexo de carnes bovinas e rações para animais.

Em relação aos países integrantes da RILA (Argentina, Bolívia, Chile e Paraguai) o comércio exterior de Campo Grande com estes países supera os US$ 98,986 milhões em 2023 (cerca de 20,9% do movimento total da capital), um crescimento de 53% em relação ao mesmo período de 2022, demonstrando o grande potencial comercial, bem como de serviços e turismo que a integração com estes países irá proporcionar.

“Tenho certeza que essa conexão com Campo Grande contribuirá muito com a melhoria das condições de vida da nossa população. Estou certo que essa parceria vai gerar mais oportunidades de emprego e de melhor qualidade”, considerou o prefeito de Iquique (Chile), Maurício Soria.

O gerente de fomento ao comércio exterior e chefe do escritório internacional da Prefeitura de Campo Grande, Paulo César Fialho, destaca que a instalação do escritório chileno é fruto do trabalho de aproximação realizado nos últimos anos, que consiste em valorizar as potencialidades das diferentes localidades e estimular indústria, comércio, serviços, agronegócio e turismo, além de prova do potencial da Campo Grande para a ser a capital da Rota.

Os dados são do Boletim Econômico da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio do mês de junho. Eis a íntegra.

AS COMITIVAS

O encontro de negócios, que aconteceu no restaurante 067 Vinhos, contou com a presença do Coordenador-Geral de Integração de Infraestrutura da América do Sul, do Ministério das Relações Exteriores, ministro João Carlos Parkinson de Castro, deputado estadual de MS Lídio Lopes.

Da comitiva do Chile participaram a chefe de gabinete do Governador de Taparacá, Carolina Quinteros; diretor de Assuntos Internacionais de Taparacá Hector Oyarzún; representantes da área de Desenvolvimento Regional de Taparacá Alvaro Jorquera, Daniel Gonzales e Juan Pablo Egaña; deputados estaduais Germán Quiróz, Daniela Solari e Sergio Asserella; vereador de Iquique Marco Calcgano; gerente geral do Porto de Iquique Rubén Castro Hurtado; representante da Câmara de Comércio de Alto Hospício Daniel Soto; gerente geral da Zona Franca de Iquique, Jaime Soto; representantes da Associação Industrial de Pozo Almonte Pedro Romero e Claudio Castañeda.

RILA OU ROTA BIOCEÂNICA

Promete encurtar em 17 dias a viagem de mercadorias entre Mato Grosso do Sul e a Ásia. A previsão é que a obra seja finalizada em dezembro de 2024. Detalhamos a Rota Bioceânica em recente reportagem aqui no MS Notícias.

A construção da ponte Bioceânica que ligará as cidades de Carmelo Peralta e (PY) Porto Mutinho (BR) está consolidada e espera atingir uma execução geral de 24,68% até o final de junho de 2023.

Com a ponte, as cargas virão de diversos estados do Brasil por rodovia e seguirão pelo Paraguai, Argentina e Chile até chegar a dois portos do Chile, de onde partem de navio para a Ásia. O percurso vai encurtar em 18,6 mil km, trazendo uma enorme economia com a logística, deixando os produtos com preços mais competitivos no mercado.

Por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), a prefeitura realizou um estudo de viabilidade do Terminal Intermodal de Cargas, em dezembro de 2022, e promove ações para fomentar o desenvolvimento econômico e turístico da região.

O interesse da gestão municipal é justamente pela localização geográfica da capital sul-mato-grossense. Adriane vem destacando que a Capital de MS está se preparando para ser um hub logístico e centro de distribuição de mercadorias, o que promete gerar economia e eficiência para atender as empresas brasileiras e demais países, como o Paraguai, que se beneficiarão diretamente deste caminho para exportação de grãos, fibras, proteínas e minérios a países asiáticos.