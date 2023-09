Esta semana, consumidores podem renegociar dívidas na Capital

Para facilitar as negociações entre consumidores e empresas, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Municipal) promove até esta quinta-feira (14), a 5ª edição da campanha “Estamos Quites”, com descontos e parcelamentos na quitação de débitos. A campanha teve início na manhã desta terça-feira (12), na sede da Procon, onde atraiu dezenas de pessoas.

Nivaldo Rodrigues, 47 anos, foi um dos consumidores atendidos, que foi até o local para renegociar uma fatura de consumo de água. “Aqui na ação, a concessionária de água ouviu minhas justificativas e entramos em um acordo, logo conseguimos o parcelamento da conta e deu tudo certo. Essa ação é um grande serviço de cidadania para a população”, apontou o comerciante.

A 5ª edição do Estamos Quites conta com condições diferenciadas das encontradas nos canais tradicionais de atendimento das empresas para negociação e renegociação de débitos para os consumidores com contas em atraso, trazendo descontos e facilidade no parcelamento.

Dentre as opções facilitadas de negociação, destaca-se a possibilidade de quitação do débito com descontos, além de consulta gratuita ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), abertura e orientações sobre o CadÚnico. Os consumidores também têm a possibilidade de inclusão no benefício da Tarifa Social na conta de luz, além de solicitar junto à concessionária de luz, a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED gratuitamente.

Para o subsecretário do Procon Municipal José Costa Neto, a campanha é de extrema importância, tendo em vista o atual cenário com o número de famílias endividadas. “Muitas famílias se encontram em dificuldades de equilibrar seus orçamentos, por isso o Procon Municipal veio com a 5ª edição do Estamos Quites, com o intuito de possibilitar aos consumidores as melhores vantagens de negociação de suas dívidas”, explicou.

A campanha é uma realização da Prefeitura de Campo Grande em parceria com as empresas Águas Guariroba, Energisa, Associação Comercial de Campo Grande (ACICG), Claro, Banco Bradesco, Banco Itaú e Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS).

Os interessados poderão buscar pelas negociações até quinta-feira (14) no horário das 08h às 17h, na sede do Procon Municipal, localizada na Av. Afonso Pena, 3128, centro.

O consumidor ainda pode realizar sua denúncia pelo canal de denúncias do Procon Municipal, através doo número 156 – opção 2. Dúvidas e orientações também podem ser esclarecidas pelo número 2020-1231.