Estádio Jacques da Luz nas Moreninhas recebe Campeonato Estadual

O Estádio Jacques da Luz, administrado pela Fundação Municipal de Esporte (Funesp), localizado nas Moreninhas foi palco de um emocionante confronto pelo Campeonato Estadual de Futebol com as equipes de Costa Rica e Naútico de Campo Grande. A partida ocorreu nesse domingo (21).

Os times se dedicaram e o jogo foi bem acirrado. Ao final, Costa Rica saiu vitoriosa, marcando três gols contra um do Naútico.

O Campeonato Estadual de Futebol é um dos mais disputados do Mato Grosso do Sul e iniciou no final da década de setenta, época da criação do Estado.

O Parque Jacques da Luz, inaugurado em dezembro de 1994, passou por um processo de revitalização recente que contemplou desde a estrutura do estádio até as áreas abertas. Manutenções na parte elétrica, hidráulica, pintura e tratamento adequado do gramado foram realizadas, garantindo que o local estivesse em perfeitas condições para sediar eventos esportivos.

O cuidador social, Celso Ramos, tem grandes expectativas sobre o Náutico apesar do resultado do jogo. "Nós esperamos o melhor, que o Náutico suba, que ele não caia para a segunda onda. Esperamos que ele queira se ver entre os quatro. Gosto desse estádio, é muito bom assistir aqui os jogos."

A professora e torcedora do Náutico, Tatiana Manzano, destacou que o maior desejo é ver seu time vencendo e sendo campeão. Ela ainda elogiou a estrutura do Estádio. "Nós estamos torcendo em uma expectativa muito grande, porque além de vontade de vencer, a gente tem foco e força. Tenho certeza que virão grandes vitórias. O estádio melhorou, o gramado deu uma melhorada e é muito bom frequentar esse local."

O complexo esportivo, que teve suas obras retomadas em 1999 e foi reinaugurado em 2003, oferece diversas opções para os amantes do esporte e do lazer. Além do Estádio, o parque conta com duas quadras, duas quadras de futsal, basquete e vôlei, palco para apresentações, banheiros, academia ao ar livre, salas de ballet e uma área esportiva descoberta com campos de futebol, quadras de futsal, quadras de vôlei de areia e uma pista de caminhada com 2,4 mil metros.

"Estamos revitalizando o gramado do campo com equipes fazendo o tratamento constantemente. Tivemos anteriormente condições climáticas desfavoráveis para a grama. Queremos proporcionar para o público eventos com qualidade. O lazer traz bons momentos para as famílias e torcedores que frequentam o local", comentou Maicon Mommad, diretor presidente da Fundação.

Serviço

Os interessados em obter mais informações sobre o Parque Jacques da Luz e suas instalações podem entrar em contato pelo telefone (67) 3314-3971. O endereço do parque é Rua Barreiras, S/N.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS