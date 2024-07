"Estamos vivendo uma revolução na educação da Capital", diz prefeita

A prefeita de Campo Grande Adriane Lopes (PP), realizou nesta 4ª.feira (3.jul.24), a entrega da reforma da EMEI Profª Maria Josefina Bezerra Xavier, resultado do projeto Juntos pela Escola.

"Estamos vivendo uma revolução na educação da capital. Este é o maior projeto de revitalização de escolas do Brasil, refletindo nosso compromisso em oferecer ambientes dignos e de qualidade para os alunos", declarou a chefe do Executivo Municipal durante a cerimônia hoje com alunos, servidores, colaboradores e gestores.

Adriane defendeu também que as comunidades escolares da Capital estão recebendo o maior projeto de revitalização de escolas do Brasil. "Além disso, a Prefeitura somente neste ano, recebeu mais de 6,6 mil novos alunos e também já entregou 150 novas salas de aula para as diversas unidades escolares".

O QUE MUDOU?

A EMEI Profª Maria Josefina Bezerra Xavier passou por uma série de melhorias, incluindo a substituição do piso por granito, troca completa do telhado, construção de rampa de acesso e instalação de corrimão na entrada principal. Além disso, foram realizados calçamento na frente da escola, pintura interna e externa, instalação de novos jogos pedagógicos e parquinho.

Essa é Jamile, de 10 anos. Foto: Reprodução

Jamile Yehya, aluna de 10 anos, destacou sua satisfação com a pintura da quadra: "Agora a gente vem pra escola com mais vontade de estudar e não vê a hora de podermos ir para quadra para brincar".

Eliana Aparecida Felipin, diretora da escola, expressou sua felicidade com as transformações realizadas: "É a concretização de sonhos e desejos. Ver a nossa escola organizada, aconchegante, acolhedora, com novos materiais pedagógicos, o sorriso e o ânimo renovados não têm preço".

Ana Katherina Panissa do Espírito Santo, mãe de uma aluna, enfatizou a importância das mudanças para a segurança e tranquilidade dos pais: "Com todas essas melhorias, a escola se equiparou a uma escola privada. Minha filha desenvolveu muito desde que começou a estudar aqui".

JUNTOS PELA ESCOLA

Alunos demonstraram satisfação com unidade educacionais entregues revitalizadas na Capital. Foto: Reprodução

O programa Juntos pela Escola é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Campo Grande, a Associação de Pais e Mestres (APM) e as comunidades escolares, buscando melhorar as condições das unidades escolares municipais.

Lucas Henrique Bitencourt, secretário municipal de Educação, destacou o impacto positivo do projeto Juntos pela Escola: "O maior tesouro que uma família possui é uma criança, e agora elas têm um ambiente mais adequado para aprender. Este projeto é transformador".

Outras escolas também foram beneficiadas pelo projeto, como a Escola Municipal Prof. Nagib Raslan, que após 48 anos recebeu uma reforma significativa. Pelo Juntos na Escola a unidade recebeu: cobertura do corredor central, manutenção de telhados e calhas, troca de 20% do telhado, revitalização do banheiro para pessoas com necessidades especiais, revitalização da quadra poliesportiva e da cozinha e ainda pintura completa da escola.

Valéria Cristine Pereira, diretora da escola, comemorou: "Um sonho que conseguimos realizar. Em três meses a escola recebeu uma transformação que tanto esperava".

Esse é Ronaldo. Foto: Reprodução

Cerca de 100 alunos da EMEI Piratininga também ganharam a construção de mais uma sala de aula. Os pais participaram da cerimônia e não continham a alegria por presenciarem a entrega para que as crianças possam ter muito mais conforto na hora de aprender. "Meu filho começou este ano a estudar aqui e nitidamente tem muita diferença do antes e depois. Nossa animação da comunidade é geral, não tínhamos como não vir prestigiar. A gente percebe a preocupação, dedicação e entende que não é fácil mudar, mas luta para que nossas crianças estejam e recebam, cada vez mais, o melhor que elas merecem", comentou Ronaldo Luiz Damasio Junior.

A unidade escolar recebeu a construção de uma nova sala e ampliação de outra, readequação do espaço físico utilizando divisórias de Dry-wall, e construção de um banheiro para atender os alunos.

A EMEI recebeu novos parquinhos, jogos pedagógicos, brinquedos, materiais pedagógicos, novos mobiliários, armários, mesas, kit de cozinha e mesas para sala dos professores, administrativos e alunos.