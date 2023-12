Estimulando a socialização, Semu realiza confraternização de mulheres 60+ 

Promovendo e incentivando a interação de mulheres 60+, a Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (Semu), promoveu nesta terça-feira (12), uma confraternização com as integrantes do Espaço do Fazer, local de cursos e oficinas para o público dentro da Subsecretaria.

O Espaço funciona todas as terças-feiras com encontros no período da tarde voltado para este público de todas as regiões da cidade. No local elas aprendem técnicas de artesanato e promovem trocas de conhecimentos, além de ser um espaço de socialização e promoção da saúde mental.

Nesta semana o espaço realizou a confraternização entre as mulheres, uma forma de terminar o ano de um jeito diferente e especial para todas as participantes do grupo. A programação contou com café da manhã, dinâmica, música ao som de voz e violão do artista João Benitez e almoço especial, além de amigo secreto.

No final da tarde, um show de prêmios natalino foi realizado e a alegria e boas risadas tomou conta do espaço. "Foi um momento marcante e único na vida de cada mulher que participou e essa é a missão do Espaço do Fazer. A socialização dessas mulheres, pois muitas moram sozinhas ou passam a maior parte do dia sozinhas e aqui elas se sentem motivadas a participar dessas atividades", ressalta a subsecretária da Semu, Carla Stephanini.

Para a professora aposentada Maiza Odette, 79 anos, moradora da Vila Célia, esses momentos são muito importantes para a vida de todas. "Eu moro sozinha e faço questão de toda terça-feira estar presente no grupo, aqui eu fiz amigas, e a cada dia aprendo coisas novas, me sinto muito feliz e não fico sozinha em casa, confraternizações iguais essa é uma coisa que nos faz muito bem, que Deus nos abençoe para que ano que vem possamos estar todas juntas".

Ivete Trindade de 64 anos que também faz parte do grupo, falou um pouco sobre a sua experiência no Espaço. "É muito importante essa interação que nós temos umas com as outras, é maravilhoso, eu fico contando os dias para chegar terça-feira, para nos unirmos e trocarmos nossos saberes, a nossa confraternização foi tudo muito lindo, amei fazer parte".

Instrutora de Artesanato, Zunilda Freitas, que é responsável pelo espaço desde 2017, conta que cada ano é um motivo de felicidade a mais. "As nossas participantes sempre estão presentes nos nossos encontros, sempre converso com elas e sinto que esse grupo ajuda muito na vida dessas mulheres, eu tenho elas como parte da minha família".

O Espaço do Fazer, traz em 2024 uma programação repleta de Cursos, Oficinas e Workshop de artesanato para mulheres do grupo 60+, com encontros semanalmente todas as terças-feiras.

A Semu fica localizada na Rua 15 de Novembro, 1373 Centro.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS