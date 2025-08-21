Expansão da BR-163 pode invadir comunidade quilombola de Campo Grande

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento administrativo para fiscalizar os possíveis impactos da expansão da BR-163, no km 448, sobre a Comunidade Quilombola Chácara do Buriti, em Campo Grande. A medida consta no Diário Oficial do MPF publicado nesta 5ª feira (21.ago.25).

A iniciativa foi tomada após uma Notícia de Fato apontar que a duplicação da rodovia poderia gerar prejuízos à comunidade. Segundo o documento, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que a concessionária CCR MSVia já havia tratado do assunto no processo de licenciamento ambiental junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

De acordo com a ANTT, a concessionária apresentou Plano de Trabalho e informou que serão executadas, até 2029, medidas como implantação de faixa adicional, adequação do acesso à comunidade, instalação de pontos de ônibus e construção de retornos nos kms 441 e 450. A necessidade de uma passarela também deverá ser avaliada com base em contagem de pedestres no trecho.

A CCR MSVia, em manifestação ao MPF, confirmou que as exigências do Ibama e da Fundação Cultural Palmares foram consideradas para a emissão da Licença de Instalação da obra. Também relatou que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) teria se manifestado favoravelmente ao licenciamento, desde que houvesse atualização dos estudos sobre os impactos específicos à comunidade quilombola e a realização de consulta prévia.

Entretanto, segundo o próprio Incra/MS, até maio de 2025 o órgão não tinha conhecimento prévio da intervenção no trecho que atinge a Chácara do Buriti, o que levantou dúvidas sobre o cumprimento das exigências legais e da consulta à comunidade afetada.

Diante da contradição, o procurador da República Luiz Eduardo de Souza Smaniotto (em substituição) determinou a abertura do procedimento, com prazo inicial de um ano para acompanhamento. O MPF também reiterou ao Incra a solicitação de informações sobre a situação.