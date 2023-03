FAC celebra dia da mulher com evento da reciclagem e homenagem ao empreendedorismo feminino

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em parceria com a empresa Du Bem Produtos e Serviços Sustentáveis, realizou nesta terça-feira (14), uma homenagem a mulheres que exercem trabalho de relevância nas comunidades e associações de Campo Grande.

Com foco em homenagear as mulheres, o “A Mulher na História”, foi composto por uma exposição de empreendedorismo feminino, informativo sobre os direitos da mulher e de histórias de mulheres que fazem a diferença na sociedade, promovendo informação e conhecimento através das pautas sustentáveis, de educação, cultura e negócios, para fomentar a busca das Cidades Inteligentes através do conhecimento.

Homenagem ao dia das mulheres

A Coordenadora-geral do FAC, Adir da Silva Oliveira Diniz, ressaltou o trabalho da Unidade Técnica de Agricultura Urbano (UTA), desenvolvido pelo FAC de aproveitamento de alimentos. “Nós recebemos a doação de alimentos diretamente do Ceasa, fazemos a doação às famílias carentes e aquilo que não dá para ir para mesa, nós fazemos uma compostagem e dela sai um adubo 100% orgânico que é destinado as hortas sociais de Campo Grande”, explica.

Na ocasião foram 10 homenageadas pelo FAC, sendo a primeira delas Maria Aparecida Brito Cáceres, presidente da Associação de Produtores Orgânicos (Aspo), há 7 anos. Ao todo, 15 produtores cultivam orgânicos agroecológico. “Quero agradecer em nome da agricultura familiar e quero falar sobre as minhas mulheres, as mulheres do campo, que levantam de madrugada para preparar os alimentos que vão para as nossas mesas, com sol ou com chuva”.

Além dela, Maria Helena Esquivel – há 3 anos atua como vice-presidente do bairro Conjunto Nova Serrana e presidente fundadora do Projeto Fazer o Bem, fundado há 6 anos, que atende cerca de 2.500 famílias do bairro. “O projeto Fazer O Bem foi criado depois que perdi meus dois filhos, como forma de dar amor, de ajudar e, principalmente, receber sorrisos como recompensa. A minha dor, transformei em amor para as pessoas e receber essa homenagem hoje faz tudo valer a pena”,conclui

Também foram homenageadas Fátima Correia de Araújo, presidente do Clube de Mães da Moreninha 4, Meire Adriana Pasquini, presidente da Assomat, Benedita de Souza da Silva, presidente da Associação de Amparo as Famílias na Comunidade do Conjunto Buriti e região. Cristiane Tiecher, assistente social do Instituto Sul Matogrossense para Cegos, Elaine Bithencourt Mendes, Conselheira Regional do Anhanduizinho pelo Bairro Guanandy, Helaine Bitencourt Coimbra, Ativista social há 30 anos, Mirella Ballatore, Fundadora e Presidente da Associação das Mulheres com Deficiência de MS – AMDEFMS, Maria Antônia Araújo Domingos Fernandes, há 33 anos no ramo de salgados e pasteis, entre outras.