FAC doa 1,3 tonelada de materiais coletados no 10º Drive-Thru da Reciclagem

Na Usina de Triagem de Resíduos Sólidos de Campo Grande (UTR), o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) contribuiu com aproximadamente 1,3 toneladas de resíduos coletados durante o 10º Drive-Thru da Reciclagem, que ocorreu de 19 a 21 de outubro nos altos da Avenida Afonso Pena. Papel, papelão, plásticos, pets diversos, sucata de ferro, latinhas e garrafinhas coloridas foram alguns dos materiais doados para as quatro instituições que compõem a UTR: Atmaras/MS, Novo Horizonte, Coopemaras e Cata MS.

A Berpram Ambiental, que coletou todo o material, fez a doação em nome do compromisso do poder público e privado com a destinação ambientalmente correta desses resíduos. Fabrício Berton, diretor da Berpram Ambiental, afirma que a cada edição do Drive-Thru da Reciclagem, os resíduos descartados aumentam e destaca a importância da contribuição das cooperativas na destinação desses materiais.

Investir em educação ambiental é um dos objetivos de Campo Grande, e, segundo a coordenadora geral do FAC, Adir Diniz, doar todo o material coletado para as cooperativas é uma forma de reforçar a importância do descarte correto e contribuir com os trabalhadores que ajudam a manter a cidade limpa e sustentável.

A UTR recebe cerca de 24 toneladas de resíduos diariamente, mas quase metade desse volume não é aproveitado. Wellington Costa, coordenador do local, explica que cerca de 40% do material precisa ser levado para o aterro sanitário devido à falta de educação ambiental, pois muitas pessoas descartam resíduos de banheiro e de saúde, animais mortos, fezes de animais, restos de alimentos e galhos.

COLETA SELETIVA

A coleta seletiva dos resíduos sólidos é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros e metais. Em Campo Grande, a coleta é feita porta a porta e em locais de entrega voluntária (LEV).

Clique no link para saber onde descartar o resíduo corretamente: www.solurb.eco.br/servico/locais-de-entrega-voluntaria-lev.

Clique no link www.solurb.eco.br/servico/coleta-seletiva para saber por quais bairros a coleta seletiva passa.

A 10ª edição do Drive-Thru da Reciclagem aconteceu em outubro, nos altos da Afonso Pena, ao lado do Bioparque. O evento é realizado pela Du Bem, com apoio do FAC, Berpram, Aço e Aço e apoio Institucional da Prefeitura de Campo Grande. A 11º edição está prevista para acontecer em março de 2024.