FAC leva oficina "Maratona de Bolo de Aniversário" para as sete regiões da Capital

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) realizou nesta terça-feira (6), a aula inaugural da "Maratona de Bolos de Aniversário Confeitaria 1". Cerca de 60 pessoas dos bairros Vila Popular e Jardim Canguru participaram da oficina no refeitório do Instituto Mirim de Campo Grande. O projeto é gratuito e vai percorrer as sete regiões da Capital.

Ministrado pela chef Eva Galvão Santos, a oficina, que teve duração de duas horas e meia, contou com as receitas de massas base da confeitaria, como o pão de ló com massa de baunilha e chocolate. As alunas tiveram ainda, aula sobre estrutura do bolo, coberturas e técnicas de bico de confeiteiro.

"O objetivo dessa oficina é capacitar as mães que não podem trabalhar fora de casa, que possuem filhos e não podem deixá-los nas creches e também, para aquelas pessoas que querem complementar a renda por meio da venda dos bolos confeitados", ressaltou a chef. Conforme Eva, mais de 250 pessoas devem ser beneficiadas nas próximas etapas da Maratona de Bolos de Aniversário.

As aulas e os materiais são gratuitos. Ao final, todos os participantes recebem a apostila com as receitas e o certificado de participação.

A líder comunitária do Jardim Canguru, Marilene Jarcem dos Santos, 54 anos, ressalta que a oficina é uma ferramenta para as oportunidades de trabalho chegarem até os bairros. "A Maratona dos Bolos de Aniversário é excelente para o aprendizado da nossa comunidade. A partir do momento que você adquire conhecimento, principalmente de graça, portas se abrem e as mulheres não mediram esforços para estarem aqui", reiterou.

Para a diretora-presidente do FAC, Adir Diniz, esse é um projeto muito especial. "É a oportunidade de as pessoas saírem da crise, sem saírem de casa. Com esta oficina alcançaremos a missão do FAC que é a de servir a comunidade e transformar vidas".

Em busca de uma renda extra, Marize Aparecida Andrade, 48 anos, se inscreveu na Maratona para aprender um novo ofício. "Nunca tive contato com a confeitaria, e aqui no curso quero absorver tudo o que for possível para aproveitar os ensinamentos e colocar em prática", salientou.

No ano passado, o FAC ofereceu diversas oficinas de gastronomia, como a de ovos de páscoa, tartellete e quiche, especial de dia das mães e oficinas de panetone e bolo natalino. O Fundo de Apoio à Comunidade ofertou ainda, cursos de artesanato para decoração com coelhos, pano de prato, confecção de nécessaire, artesanato sustentável e peso de porta, capacitando mais de 1.500 pessoas.

Serviço:

Mais informações sobre as próximas etapas podem ser obtidas pelo telefone do FAC, 2020.1361 e também nas redes sociais @fac.pmcg.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS