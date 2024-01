FAC realiza distribuição de panetones para famílias em situação de vulnerabilidade

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), iniciou na última terça-feira (2) uma campanha de distribuição de panetones às famílias em situação de vulnerabilidade na capital. No primeiro dia a ação contemplou os bairros Santa Mônica, Indubrasil, Los Angeles e Moreninhas. Já nesta quarta-feira (03), Jardim Santa Emília, Jardim Vida Nova, Jardim Noroeste, Jardim Centro-Oeste e moradores da Comunidade Mandela, que estão abrigados no Jardim Campo Novo, também foram atendidos.

A iniciativa, além de proporcionar momentos de felicidades a crianças e adultos, ressalta o comprometimento da administração municipal com o comunitário, levando as comemorações de início de ano para as comunidades. A presidente do Fundo de Apoio à Comunidade, Adir Diniz, destacou que a ação vai além da simples entrega de panetones, representando um abraço simbólico às famílias que enfrentam desafios econômicos, não apenas suprindo necessidades materiais, mas também fortalecendo laços de solidariedade.

"Essa ação é muito importante, principalmente no começo do ano, porque as pessoas anseiam por boas novas, por um ano bom, então, através desse gesto, a gente consegue levar a essas pessoas uma mensagem de esperança e de fé num amanhã melhor", reforçou.

Jéssica Tomiati Dourado (29), os quatro filhos e o esposo são parte do grupo de 8 famílias que moravam na Comunidade Mandela e que estão abrigadas na Escola Municipal Maestro João Corrêa Ribeiro, no Jardim Campo Novo enquanto aguardam pela construção das novas moradias. Ela conta que receberam os panetones com muita alegria e que a ação, além de alegrar as crianças, aproxima mais as pessoas.

"Aproxima bastante. É um período onde ficamos mais sensíveis, né? Nós somos muito gratos pelo cuidado que a administração municipal tem com a gente. Nós tivemos uma ceia de natal, as crianças receberam brinquedos, agora estamos recebendo os panetones. É algo muito bom, nos fortalece. Enquanto aguardamos o momento de voltar para casa, esse carinho é fundamental. Depois do incêndio eu não tinha mais esperança, mas agora sei que é só uma questão de tempo e em breve estarei no meu cantinho. A esperança renasceu, a confiança está lá em cima", disse ela.

Membros do Clube de Mães do Jardim Vida Nova ll também foram agraciadas com as entregas. A presidente da entidade, Beatriz Minerva Bucker (64), exaltou o fortalecimento dos bairros, através da inédita descentralização das ações da gestão pública municipal e parceria com as lideranças comunitárias.

"O nosso clube exista há 16 anos e vivemos um momento único no que diz respeito ao apoio da prefeitura nos trabalhos desenvolvidos aqui. Ações como esta, de nos visitar e trazer esse presente, mostra a sensibilidade e o carinho que há por nós. Faz toda a diferença", salientou.

No Jardim Santa Emília, dezenas de famílias receberam a iguaria tradicional natalina. O presidente da Associação de Moradores, Júlio César Gonçalves, destacou a parceria da prefeitura e a presença do FAC ao longo de todo ano, dando suporte e promovendo desenvolvimento social na região.

"É maravilhoso. Nós fomos surpreendidos com a ideia de brindar as famílias da nossa comunidade com esse mimo. É uma forma maravilhosa de dar boas-vindas a 2024. Ficamos muito felizes, o FAC está sempre conosco o ano todo, na oferta de verduras, na campanha do agasalho, com brinquedos para as crianças, na promoção do Natal Solidário, então, só temos a agradecer todo o apoio que temos recebido da gestão municipal", frisou.

José Leopoldo Maciel, presidente da Associação de Moradores do Jardim Centro Oeste, falou da importância da entrega, no sentido de oferecer à população local a experiência das festividades de Ano-Novo.

"Estamos muito gratos pela prefeitura trazer um pouco desse Espírito de Natal e Boas-Vindas de 2024 para os moradores. Muita gente não tem o que comer, quanto mais condições para comprar um panetone no Natal. Graças a Deus, fomos agraciados ao receber a equipe do FAC no nosso bairro, oportunizando isso para nossa comunidade", relatou.

Os panetones foram doados por lojistas, parceiros de um shopping da capital. A ação se estende até o próximo sábado (6) e abrange as 7 regiões urbanas da cidade, contemplando entidades como Associações de Moradores e Clubes de Mães através da distribuição estratégica que visa alcançar o maior número possível de famílias, proporcionando momentos de compartilhamento.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS