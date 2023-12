FAC recebe 800 brinquedos doados pelo Shopping Campo Grande durante Campanha Natal Solidário

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) recebeu 800 brinquedos doados pelo Shopping Campo Grande durante a 7ª edição da campanha, cujo foco é levar um pouco mais de alegria para as crianças das comunidades mais vulneráveis de Campo Grande. Com o tema Natal Solidário, a edição de 2023 teve a parceria da iniciativa púbica e privada.

Durante a campanha, que iniciou em novembro, foram doados brinquedos novos e usados. O Shopping dobrou as contribuições recebidas durante as sextas-feiras no Quintal SESC, aumentando assim o número de crianças atendidas pela ação.

A prefeita Adriane Lopes acompanhou a entrega simbólica e salientou que a ação solidária vai refletir na alegria de centenas de crianças atendidas pelo FAC. "Agradecemos a todos os doadores, aos envolvidos nessa ação incrível que irá proporcionar um Natal melhor a todas essas crianças."

A gerente de Marketing do Shopping Campo Grande, Gabriela Alves, destacou a necessidade do Shopping participar das ações da comunidade. "Como um espaço relevante para Campo Grande, temos a responsabilidade de se atentar para as famílias da cidade", destacou.

A coordenadora geral do FAC, Adir Diniz, agradeceu a iniciativa e reforçou a importância de parcerias como essa. "Ninguém faz nada sozinho. Essa campanha é a prova de que essa frase faz muito sentido. Se nos unirmos todas às vezes para ajudarmos o próximo, quantas pessoas conseguimos alcançar? Agradeço mais uma vez a parceria do Shopping Campo Grande e a todos que doaram. Vocês com certeza farão a diferença no Natal de milhares de crianças", agradeceu Adir.

Durante todo o ano o FAC realiza campanhas que visam arrecadar alimentos, agasalhos e brinquedos para atender as comunidades que vivem em situação de vulnerabilidade social em Campo Grande. As doações podem ser feitas diretamente no FAC, localizado na Avenida Fábio Zahran, 6000 ou agendada pelo telefone 2020-1361.

Tudo que estiver em boas condições de uso pode ser doado. Toda doação é bem-vinda!

Foto interna: Alisson Gonçalves

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS