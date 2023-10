Família procura padeiro desaparecido há 30 dias na Capital

O padeiro Renato Flávio Inácio da Silva, de 40 anos, está desaparecido desde 20 de setembro, depois que saiu à pé de casa, por volta das 15h, na Vila Nasser, em Campo Grande (MS). Na 6ª feira (20 de outubro de 2023), completa-se um mês que sua mãe, Eva Inácio, de 66 anos, busca incansavelmente pelo filho.

A enfermeira Natália Carolina Silva, de 38 anos, prima de Renato, contou que o homem usava calça jeans, camiseta preta, tênis preto e estava sem os documentos pessoais. Renato não tem cicatriz, tatuagem e nem sinais de nascença. Os cabelos dele são grisalhos.

“Infelizmente ele é dependente químico... Ele vai, volta, tem recaídas, mas ele nunca foi morador de rua, ele nunca desapareceu. Nós já registramos Boletim de Ocorrência, já procuramos em todos os lugares que um dependente químico possa ir. E ele saiu sem celular e sem documentos, que é o mais agravante”, explicou Natália.

Fã do chará Renato Russo, desparecido canta e toca instrumentos. Foto: Arquivo pessoal

Conforme a prima, hospitais, delegacias, casa de amigos, também foram lugares em que a família procurou Renato. “Nós, que somos parentes próximos, estamos preocupados, apreensivos, assustados com a situação, mas a sua mãe, minha tia Eva encontra-se desesperada”, lamentou.

Apesar de Renato ser usuário, a prima explicou que ele trabalha como padeiro, tem uma filha de 7 anos e atualmente está divorciado. “No dia ele tinha brigado com a mãe dele por conta do vício, mas ele trabalha, enfim, ele é um adicto que convive no meio da sociedade normalmente”.

Questionada se Renato possuía alguma dívida oriunda do vício, a prima disse desconhecer detalhes. “Ele nunca falou nada sobre isso, a gente sabe que ele usa, mas quanto a dívidas... a gente não sabe nada. Apenas sabemos que ele usa, que ela já ficou internado e quando ele via que o vício estava muito forte ele mesmo se internava, ele é bem consciente com relação a isso”.

A família apela para quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Renato, entrar em contato imediatamente nos seguintes telefones: 67 99145-1526 (Eva, mãe) e 67 99876-1873 (Natália, prima).