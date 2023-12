Famílias ficam deslumbradas com lindo presépio da Cidade do Natal

O presépio da Cidade do Natal encanta crianças e adultos que vão até a Cidade do Natal e centenas de pessoas param no item decorativo para registrar imagens e fazer vídeos. Com abertura todos os dias, das 17h às 22h, a Cidade do Natal oferece diversos pontos decorativos para as famílias eternizarem momentos. Além disso, há brinquedos e Roda-gigante de graça para quem quiser brincar.

Amanda Miranda, 27 anos, mora do Jardim Ponto Alto e adorou os pontos de fotografia para registrar com o esposo e com os filhos de 6 e 3 anos. Ela também parou para tirar diversas fotos no presépio "A gente sempre participa da Cidade do Natal, e está tudo muito bonito. Chegamos e já tiramos algumas fotos. Mas esse ano está melhor e mais legal que as outras edições."

Amanda afirma também que as crianças estavam bem empolgadas para passear na Roda-gigante. "Queremos ir lá na Roda-gigante e também passear no City Tour."

Angelina Gonçalves, de 37 anos, veio de Dourados para Campo Grande há seis meses. Residindo no bairro Moreninhas, ela adorou a Capital e diz que a família se encantou com a delicadeza do presépio. "Estou achando maravilhoso. É a primeira vez que a gente vem e estamos impressionados com tanto brilho e capricho."

Outro ponto de encontro para bons registros com o "bom velhinho" Papai Noel, é na casa dele, localizada ao lado da Praça de Alimentação. A Casa do Papai Noel está toda decorada com luzes, laços, cadeiras, e tudo que lembra o mês natalino.

Jéssica Oliveira Santos, de 31 anos, mora no Jardim de Aeroporto e aproveitar para levar filhos e sobrinhos para prestigiar a Casa do Papai Noel. "A sensação de entrar na Casa do Papai Noel é muito boa, porque ao lado de fora a gente fica curioso para saber como é dentro. Nós gostamos e as crianças mais ainda", diz ela ao lado das crianças de 14, 13, 10, 9, 8."

Aproveitando para realizar vendas do famoso acarajé, a Zézé do Acarajé, moradora do bairro Jacy, disse que vende o prato típico baiano desde 2012. A Cidade do Natal para ela é uma oportunidade de sustento à família. "Estou muito feliz de ter um lugar aqui. Eu vendo na feira da Orla Morena e vejo que as pessoas adoram o meu acarajé, por isso cozinho fazendo o melhor que posso. Estou gostando bastante deste ano e as expectativas de venda são as melhores."

Kitty Moraes, de 20 anos, moradora do Jardim Aeroporto, disse que estava encantada com a decoração e aproveitou para tirar fotos diversas com a família.

Graziele Aparecida da Conceição, de 36 anos, levou os filhos de 1 ano e 6 meses e de 10 anos de idade. A moradora do Tijuca aproveitou para se divertir com esposo e filhos. "É a primeira vez que venho e estou achando tudo muito bonito. Vamos aproveitar bastante."

A população pode conferir a apresentação do Grupo Teatral Chico Maria, Coral da Maturidade, Coral Remidos por Cristo, Coral da Igreja Batista Memorial CG e por fim a Parada Natalina.

As comemorações do "Natal de CG é Tamanho Família" terão uma série de programações neste mês com diversas apresentações e atrativos. Localizada nos Altos da Afonso Pena, a Cidade do Natal está toda decorada, com Presépio, Árvore Iluminada, incrível Praça de Alimentação e a Casa do Papai Noel.

Cidade do Natal

A Cidade do Natal vai funcionar todos os dias, das 17h às 22h. A Parada Natalina será sempre às 21 horas. O espaço conta com a Casa do Papai Noel, Presépio, Árvore Iluminada, apresentações diárias de música e dança, entre outras atrações.

Na Praça de Alimentação, a população terá à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Algumas lanchonetes e restaurantes que já confirmaram presença nesta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D'Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.

A programação do Natal deste ano terá novamente o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas. Haverá saída da Praça Ari Coelho e da Cidade do Natal.

Fotos internas de: Denilson Secreta e Diogo Gonçalves.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS