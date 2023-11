Festival de Artes Marciais reúne 600 alunos de 31 escolas da Reme

O Festival de Artes Marciais reuniu aproximadamente 600 alunos de 31 escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino) de Campo Grande, na tarde de sexta-feira (24), além de diretores e professores.

Foi o segundo festival realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Segundo o chefe da Deac (Divisão de Arte e Cultura) da Semed, Wilson Lands, as modalidades apresentadas no festival foram capoeira, jiu-jitsu, caratê, taekowondo, entre outras. "Participaram alunos do 1° ao 9° ano, sendo a consagração de todo trabalho feito nos treinamentos".

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, afirmou que são 18 mil alunos da Reme que participam no contraturno da Divisão da Arte e Cultura. "Isso traz vivência e oportunidade aos alunos de conhecerem novas modalidades. Estimular isso na vida dos alunos vai proporcionar boa vivência a eles".

O professor de Capoeira Sandro Reis, leciona na Escola Municipal José Paniago, e diz que a aceitação dos alunos pelo esporte é espetacular. "Ano passado tínhamos quatro escolas com capoeira, este ano já são 10, queremos dobrar este número em 2024".

Aluna de Sandro, Sophia Valentim tem 8 anos e prática capoeira desde o início deste ano. "A gente aprende muita coisa, eu adoro capoeira".

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS