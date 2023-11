Festival Expressão de Rua leva cultura urbana para a Plataforma Cultural neste sábado 

Neste sábado (18), a cultura urbana toma conta da Plataforma Cultura com a 7ª edição do Festival Expressão de Rua. O evento alusivo ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

Com dez anos de existência, nesta edição o festival tem como objetivo colocar negros e negras em destaque, seja na música, na dança ou nas artes. A cultura urbana, marca registrada do Expressão de Rua, estará presente nas 8h de evento, das 14h às 22h.

Estão confirmadas mais de vinte atrações, entre elas: Engenheiro Edson, André Garde, GDZ MC, Lotuz Label, Alemão Wav, Dupla Permanência, Gabriel M4druga, Du Mato Mc, Maicon Hayfa, Banda Marolo, Cachorrão Mc, Corujex, OG Carllo, Sync na Voz, Pretisa, Oráculo, A Insana Corte, AlfasMc's, Breaking MS e Loco como tu Madre. O festival contará ainda com exposição de arte de rua e artesanato, grafite, gastronomia, oficinas e espaço para as crianças.

Serviço:



Evento: 7ª edição Festival Expressão de Rua

Data: 18/11/2023 (Sábado)

Horário: 14h às 22h

Local: Plataforma Cultural (Avenida Calógeras, 3015, Centro)

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS