Fim de semana tem Natal nos Bairros em Anhanduí e no Barirro Jardim Carioca

Chegou a vez dos moradores do Distrito de Anhanduí receberem a programação do Natal nos Bairros da Prefeitura de Campo Grande. A festa será no sábado (16), a partir das 17 horas, na Via Lateral 2.356, ao lado da Base da GCM.

No domingo (17) as atividades serão levadas para a região do Imbirussu. A partir das 17 horas, quem comparecer na Avenida Sete esquina com a Rua Aracy de Almeida, no Bairro Jardim Carioca, poderá contar com muita alegria, diversão e lazer para todas as idades.

Intitulado de "Natal de CG é Tamanho Família", a programação nos bairros teve início no dia 30 de novembro e já percorreu a região do Anhanduizinho (Bairro Alves Pereira); região do Segredo (Tarsila do Amaral) no dia 8 de dezembro; Distrito de Rochedinho no dia 9; região do Prosa (Bairro Noroeste) no dia 12 de dezembro e região do Bandeira (Moreninhas) no último dia 15 de dezembro.

A festa nos bairros conta com animador, show de prêmios, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce, música com a Banda Municipal, além de uma linda decoração e a presença do 'bom velhinho' em pessoa, o Papai Noel, que chegará no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

No dia 18 de dezembro, a Prefeitura vai levar a programação para o campo de futebol do Bairro São Conrado, na região do Lagoa. E para encerrar o calendário festivo de Natal nos Bairros, no dia 21 de dezembro as atividades acontecem na Homex.

As festividades continuam no centro da cidade e na Cidade do Natal.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS