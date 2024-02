Funesp realiza segunda fase de processo seletivo simplificado para Agentes de Esporte e Lazer

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realiza a segunda fase do Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação de Agente Social de Esporte e Lazer. O processo irá finalizar no mês de fevereiro e não haverá aumento de despesas com pessoal. Os selecionados vão desempenhar funções específicas no Programa Movimenta Campo Grande.

Conforme a Funesp, a segunda fase do processo consiste na entrevista dos candidatos pessoalmente, onde é avaliado se tem experiência profissional, histórico de atuação, cursos e formações, tempo de trabalho, se tem perfil de atendimento para projetos sociais, análise de conhecimento sobre esporte e lazer dentro de perspectiva social, entre outras características inerentes ao cargo. Os agentes irão assumir o cargo no mês de março, com evento de capacitação pedagógica, com previsão de dois dias de formação.

Uma das candidatas, Maria Auxiliadora Nantes, que atua na área da musculação, fala que a expectativa é grande já que o projeto atua na qualidade de vida das pessoas. "O momento é de grande expectativa já que o processo seletivo é muito bem elaborado e oportuniza aos profissionais de educação física fazerem parte de um programa importante. O Movimenta Campo Grande demanda grande responsabilidade e foco por parte dos profissionais pelo objetivo de proporcionar uma vida mais saudável."

Outra profissional que participou da seleção, Rosemary Marega de Souza, já tem experiência no atendimento com o Programa Movimenta Campo Grande e destaca que o projeto promove saúde e bem-estar a população.

"Comecei como estagiária em 2010, após o término passei por mais dois cargos sendo professora e coordenadora do PELC e Segundo Tempo, onde trabalhei 10 anos na Fundação. Em seguida passei em um processo seletivo e assumi um novo cargo, retornando em 2022 até a presente data com a modalidade de Atletismo. Desenvolvo minhas oficinas no Centro Olímpico da Vila Nasser, nosso público de iniciação começa aos 4 anos e vai até ao público adulto. Acredito ser bem coerente todos os termos exigidos no Processo, cabe a nós que somos participantes desse processo estarmos devidamente preparados para atender todos os requisitos."

Orientador da modalidade de Pilates, Vinicio Santos Leite, trabalha na Funesp, há quatro meses, pelo processo seletivo anterior. Ele dá aulas no Jacques Da Luz e Centro Comunitário do Conjunto União. "O programa é fantástico e tenho bastante aluno. No Jacques de Luz tenho em média 80 e no União tenho uma média de 45 alunos. Os alunos falam sobre seus resultados físicos e tive uma procura ótima. Fiquei tranquilo com o processo seletivo e a expectativa de fazer parte do novo time é boa."

Diretor-presidente da Funesp, Maicon Mommad, ressaltou que esses profissionais são agentes essenciais na disseminação de práticas saudáveis. Ele enfatizou a relevância desses agentes sociais, que, por meio de suas atividades no Movimenta Campo Grande, incentivam os exercícios físicos e cuidados à saúde. "Os agentes são essenciais na promoção de hábitos saudáveis, impactando diretamente no bem-estar da população. Os agentes vão do estímulo à prática de exercícios físicos, abrangendo uma abordagem através do esporte e lazer, integrados com a população".

O agente social contratado irá atuar no regime de contratação temporária, sendo regido pelas normas do estatuto jurídico administrativo do servidor público municipal (Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011).

A seleção visa democratizar o acesso às práticas do lazer e do esporte a todos os cidadãos do Município de Campo Grande, por meio de atividades físicas e esportivas na perspectiva da inclusão social e da cidadania.

Entre as atribuições do Agente Social estão: planejar, organizar e executar ações de monitoramento e avaliação das atividades sistemáticas (oficinas) e assistemáticas (eventos) de esporte e lazer, em todos os locais de atendimento (núcleos e subnúcleos) sob sua responsabilidade. Também é atribuído ao agente, desenvolver técnicas de planejamento descentralizado e gestão articulada, voltados para a criação de um ambiente de trabalho comprometido com o alcance e o resultado das ações dos programas e projetos; manter a estrutura eficiente de comunicação entre a coordenação de esporte e lazer, coordenadores setoriais e agentes sociais, possibilitando melhores resultados e qualidade no atendimento aos participantes e maiores eficiências nas ações realizadas em equipe.

MovimentaCG

O Programa tem como principal objetivo ampliar o acesso ao esporte e lazer para todos os cidadãos, contribuindo para o desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer na cidade. Com uma variedade de atividades físicas e esportivas, o programa se tornou referência na promoção de uma vida ativa e saudável.

Dentre as diversas modalidades oferecidas pelo Movimenta, estão inclusos: lutas, danças, esportes coletivos e individuais, tais como Pilates, Yoga, Zumba, Fitdance, Ritbox, Capoeira, Futebol de Campo e Futsal, Beach Tennis, Ginástica, Atletismo, Flag Futebol, Natação, Hidroginástica, entre outras.

A diversidade de opções busca atender aos diferentes interesses e necessidades da população, proporcionando opções adaptadas para todas as faixas etárias e níveis de habilidade.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS