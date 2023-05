Funsat oferece 1.520 oportunidades de emprego nesta quarta-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) inicia a quarta-feira (3) com vagas de emprego para 161 profissões, salários de até R$ 3 mil e oportunidades que dispensam experiência prévia para 65 áreas de atuação.

Do quadro geral de vagas, destaques para os recrutamentos de ajudante de obras, com 190 postos de trabalho, auxiliar de serviços de alimentação, com 145 vagas, e de auxiliar de limpeza, com 86 vagas. Ainda há vagas para estágio em Pedagogia (5), Direito (5) e Publicidade e Propaganda (1).

“O grande número de vagas é um reflexo do mercado aquecido em Campo Grande, cidade que tem se consolidado como a Capital das Oportunidades. O Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostra isso, com o nosso saldo positivo em 2.558 postos de trabalho”, destaca o diretor-presidente da Funsat, Paulo da Silva.

São disponibilizadas 935 vagas para as quais não há exigência de experiência no cargo em disputa. Nesse grupo estão 127 vagas para operador de caixa e 35 para operador de vendas em lojas. Vale lembrar que a maior parte dos recrutamentos de ajudante de obras e de auxiliar de limpeza também são destinados a candidatos sem experiência.

Já as vagas exclusivas para PCD (Pessoa com Deficiência), a Funsat oferece 31 oportunidades, em 9 profissões, como para estoquista (2), vendedor interno (2), além de 10 chances de contratação na função de atendente de lojas e mercados.

Mais informações a respeito da Funsat, entrar em contato pelo telefone (67) 4042-0585 ou nas redes sociais da Fundação no @funsat.cg, para o Instagram, ou no Facebook, com o @funsatcampograndems. O órgão está localizado na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. De segunda-feira a sexta-feira, o funcionamento é das 7h às 17h, sem intervalos, com atendimento na orientação sobre vagas, encaminhamentos de entrevista de emprego, emissão da carteira de trabalho digital, ativação do seguro-desemprego, ou cadastramento da oferta de vagas.