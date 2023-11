Galeria de vidro recebe exposição de contemplados no Primeiro Prêmio Ipê de Artesanato

Teve início na segunda-feira (27), a exposição dos contemplados no 1º Prêmio Ipê de Artesanato. O evento realizado pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) conta com a participação de mais de 80 artesãos, que expõem trabalhos dos mais diversos estilos

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, o evento é uma oportunidade de valorizar os artesãos da capital e promover o alcance de sua arte aos munícipes. "O Prêmio Ipê de Artesanato nasceu com essa proposta de fomentar novas produções na área do artesanato e contribuir com a manutenção das atividades de coletivos e artistas de Campo Grande, então, é de suma importância que além da premiação, estes artistas tenham espaço para mostrar o seu trabalho".

O Pantanal e a Cidade Morena são as temáticas de destaque das produções dos artesãos. Jonas Ferreira Caminha, desenvolveu uma releitura do bioma pantaneiro com argila, bucha vegetal e miniaturas de animais. "A minha inspiração para criar este trabalho foi a fauna e flora exuberante do nosso Pantanal. Estou muito contente em ter sido um dos contemplados neste prêmio e espero que seja o primeiro de muitos".

Utilizando o mesmo tema, a artesã Kamila de Souza Leite elaborou peças em macramê, tecelagem e modelagens em argila que remetem aos animais pantaneiros, especialmente às aves e peixes. "Trabalho com artesanato há mais de dez anos e foi muito bacana ter participado da premiação e agora desta exposição. Estes projetos valorizam a nossa identidade e estimulam a criatividade para criarmos peças exclusivas".

O ipê, árvore de Campo Grande que empresta nome à premiação, também marcou presença na exposição. "Sou origamista há mais de 30 anos e precisei desenvolver um origami exclusivo para a flor de ipê, pois ainda não existia. Os galhos foram feitos com troncos de laranjeira e também criei uma técnica para deixá-los nesta cor. Estou muito satisfeito em participar desta exposição", afirmou Elder Alves Severino.

A exposição dos contemplados no 1º Prêmio Ipê de Artesanato acontece até o dia 27 de dezembro na Galeria de Vidro da Plataforma Cultural. A cada semana, serão expostas obras de novos artesãos.

Confira os participantes de 27 de novembro a 6 de dezembro:

Regiane Ribeiro Rosa

Eugênia Laura de Oliveira

Graciana Ajala Paiva Cruz

Jonas Ferreira Caminha

Rosimeire Moura Aguirre

Valdice Souza dos Santos

Gisele Ferreira Fraga

Kamila de Souza Leite

Odirmo Coimbra

Izaura Marim Chaves

Terezinha Fabris

Helaine Paredes D'Avilla

Maria Aparecida Prado

Luzinete Ferreira Simões

Alice Salles Trouy

Leslie Bassi Gaffuri

Janaina Bassi Gaffuri

Maria de Lourdes Pedron Nascimento

Luciene Lopes Teixeira

Elder Alves Severino

Adenir Marim Bogalho

Serviço:

Evento: Exposição de Contemplados no 1º Prêmio Ipê de Artesanato

Data: de 27 de novembro a 27 de dezembro

Horário: De segunda a sexta-feira, das 7h às 20h e aos sábados, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Local: Galeria de Vidro na Plataforma Cultura (Avenida Calógeras, 3015, Centro)

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS