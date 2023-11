GCM realiza formação sobre equipamentos não letais com 2 turmas

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social convocou duas turmas de Guardas Civis Metropolitanos (GCM) para participar da capacitação na utilização de equipamentos não letais. A convocação dos servidores a participarem dessa formação foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande nesta segunda-feira (20).

A formação visa disciplinar o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, habilitando os guardas para operar em Tecnologias não Letais, proporcionando ao profissional da Guarda Civil Metropolitana o adequado conhecimento sobre a utilização das tecnologias não letais e utilização do Dispositivo Elétrico Incapacitante DEI e o emprego dos agentes químicos, no estrito cumprimento do dever legal, amparado em lei, obedecendo às recomendações sobre o uso diferenciado da força.

O secretário Especial de Segurança, Anderson Gonzaga, explica que a pasta foca muito em qualificação e capacitação de seus servidores para que seja refletido em melhora na qualidade da segurança pública e no atendimento à população.

"Do mês de janeiro a outubro de 2023, foram realizadas 15 capacitações, totalizando 1257 horas aula. A Guarda Civil Metropolitana possui hoje 758 servidores com Porte Funcional capacitados na utilização de armamento letal", destacou o secretário.

Ele afirmou ainda que no mês de dezembro está previsto um novo processo seletivo interno para capacitação na utilização de armamento letal com abertura de 150 vagas. "Capacitados e habilitados em equipamentos não letais (Dispositivo Elétrico Incapacitante e Agente Químico) são 562 servidores."

Os 51 alunos contemplados com o curso foram divididos em duas turmas e deverão comparecer devidamente uniformizados conforme orientações do Edital nos dias 27 e 29 de novembro, no Auditório da SECTUR, localizado na Rua Usi Tomi, n. 567 Carandá Bosque I e no dia 28 e 30 na Gerência de Pronto Intervenção GPI, sito Rua Spipe Calarge, n. 980 JD. Tv Morena.

A Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais foi criada para nortear as ações das Guardas Municipais do Brasil, para prevenir a violência e a criminalidade urbana. Entre as disciplinas que constam em seu conteúdo, destaca-se a disciplina do Emprego de Equipamentos Letais, Agentes Químicos, Manuseio do Dispositivo Elétrico Incapacitante DEI, entre outros.

O curso terá duração de 20h/a (vinte horas aula) de instruções teóricas e Práticas, cada hora/aula corresponderá a 50 minutos, cada dia terá entre 09 a 11 horas/ aula, durante os períodos matutino e vespertino, podendo estender para o período noturno.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS