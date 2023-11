Grupo pede o fim da distribuição de 'marmitas' às pessoas em situação de rua

Cerca de 50 pessoas reuniram-se, na 4ª feira (31.out.23), na sede do 1º Batalhão de Polícia Militar de Campo Grande (MS) para uma reunião mensal do Conselho Comunitário de Segurança da Região Central (CCSRC).

O encontro teve a participação das Secretarias de Assistência Social (SAS), Saúde e a subsecretaria de Direitos Humanos, bem como representantes da sociedade civil. O objetivo do encontro era discutir soluções para frear o aumento do número de pessoas em situação de rua e dependentes químicos na região central da Capital e bairros vizinhos, além de regulamentar a distribuição de alimentos aos sem-teto.

Durante a discussão, a SAS afirmou que o número de pessoas em situação de rua e dependentes químicos no Centro de Campo Grande seria de apenas 147 pessoas. O dado foi contestado por ser significativamente menor do que os 1,4 mil atendidos pela secretaria e pelo Centro Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Pop) em abril deste ano.

Reunião mensal do Conselho Comunitário de Segurança da Região Central (CCSRC). Foto: Reprodução

Moradores e comerciantes da Rua Joel Dibo, onde o Centro Pop está localizado, disseram estar sofrendo assédios frequentes.

A reunião, que tinha como objetivo também discutir caminhos para a distribuição de alimentos às pessoas em situação de rua no centro da cidade, ações realizadas por ONGs e igrejas, acabou descarrilando para um manifesto proibitivo das ações humanitárias.

A representante da Comunhão Espírita Casa de Scheilla, que distribui alimentos perto do Horto Florestal, chegou a detalhar como a iniciativa surgiu e como apoia as Geladeiras Solidárias que estão localizadas em pontos da cidade, para gerar empatia. Ainda assim, parte dos integrantes da reunião cobravam o fim das ações humanitárias.

Moradores e comerciantes defenderam que o gesto humanitário resulta na permanência de pessoas em situação de rua e dependentes químicos nas áreas de distribuição de alimentos. Além disso, reclamaram do lixo descartado em vias públicas após a distribuição e sugeriram que os beneficiários jogam alimentos em residências.

Moradores manifestam-se contrários às ações sociais que levam alimentos às pessoas em situação de rua. Foto: Reprodução

A manifestação proibitiva foi endossada pelos policiais civis presentes no encontro. Eles sugeriram que muitas marmitas são trocadas por drogas, o que na opnião deles, contribui para manter os usuários no vício, pois eles garantem a alimentação durante o dia e, à noite, cometem furtos e roubos, principalmente entre 1h e 5h da manhã.

Também integrando a reunião, o comandante do 1º BPM, Ten Cel. Anderson Avelar, foi mais cauteloso na manifestação, apenas explicando os esforços que os policiais têm feito para atender à comunidade. Ele disse que, no entanto, é necessário um esforço conjunto para que as ações sejam positivas e possam coibir os crimes praticados pelos usuários, que têm um único objetivo: adquirir drogas para consumo.

1º Tenente da PM fez discurso ameno pregando a união de esforços. Foto: Reprodução

Além dos depoimentos de moradores e comerciantes, um padre, Pr. Milton Marques, ex-morador de rua e ex-dependente químico que mantém hoje a Clínica da Alma, manifestou-se formalmente contra a distribuição de alimentos aos usuários de drogas.

Apesar da intenção de parte dos integrantes da reunião, o presidente do CCSRS, José Luiz Kreutz, afirmou que o objetivo não é proibir, mas regulamentar essas doações, distribuindo-as em igrejas e grupos que fazem esse trabalho. Ele disse acreditar que a união de todos é fundamental para encontrar uma solução que beneficie as pessoas em situação de rua, moradores de casas, comerciantes e trabalhadores.

TRATAMENTO AOS USUÁRIOS

A secretaria de Saúde informou que a cidade possui sete CAPS com capacidade para 10 leitos cada, mas somente 15 dias de permanência são permitidos para usuários de drogas que desejam tratamento, sem especificar se há acompanhamento do paciente após esse período.

A subsecretaria de Direitos Humanos explicou que a prefeitura da capital oferece 315 vagas em Comunidades Terapêuticas, com um custo mensal de R$ 1,3 mil para cada internação. No entanto, muitos pacientes abandonam o tratamento após três a seis meses, embora a permanência permitida seja de até 12 meses.

VEREADORES

Dos 29 vereadores da Câmara Municipal, apenas cinco (Vereadores Prof. André, Cel. Villassanti, Edu Miranda, Luiza Ribeiro e Prof. Juari) enviaram representantes.

Segundo foi informado, o vereador Cel. Villassanti está encaminhando um projeto de lei para regulamentar essas doações pelo Executivo. Na mesma ocasião, o CCSRC manifestou seu repúdio às falas do vereador Prof. André na sessão desta terça-feira na Câmara em alusão ao trabalho realizado pela Polícia Militar.

Fonte: *Assessoria CCSRC